Γιώργος Αυτιάς: Ζητάει από την Κομισιόν την άμεση χρηματοδότηση των έργων του Κηφισού

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής για την αποκατάσταση του προβλήματος στον Κηφισό.

Ο Γιώργος Αυτιάς τονίζειστην ερώτησή του: «Ο Κηφισός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς στην περιοχή της Αττικής καθώς το μήκος του εκτείνεται στα 27 χιλιόμετρα, επηρεάζοντας αστικές ζώνες καθώς διέρχεται μέσα από 15 δήμους. Αποτελεί την οδική αρτηρία του λεκανοπέδιου Αττικής, καθώς σε ώρες αιχμής διέρχονται δεκάδες χιλιάδες οχήματα ανά ώρα».

Σύμφωνα με δηλώσεις σπηλαιολόγων, που ερεύνησαν την περιοχή, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα και ενημερωτικές εκπομπές έχουν καταστραφεί τοιχώματα της κοίτης του ποταμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και μία τρίτη λίμνη. Ήδη, η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει διαδικασίες καθαρισμού του Κηφισού, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται

Οι νέες εξελίξεις με την ύπαρξη τριών λιμνών δημιουργούν ερωτήματα από ειδικούς, εύλογο προβληματισμό, αλλά και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Κομισιόν για νέα χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης στον Κηφισό.

Ο νέος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό στην ΕΕ, στην ακρόασή του, μας ανακοίνωσε, ότι ενόψει του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, οι περιφέρειες θα είναι αποκλειστικά αρμόδιες για λήψη χρηματοδότησης, σε έργα των περιοχών τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Προτίθεται να χρηματοδοτήσει την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος;

Θα στηρίξει κάθε έργο που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του Κηφισού και της Αττικής;

Θα δρομολογήσει κάθε έργο που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Αττικής;

Πηγή: skai.gr

