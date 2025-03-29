Επικριτικά σχολιάζουν συνεργάτες του Παύλου Γερουλάνου, το σχόλιο που προηγήθηκε από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα με αφορμή την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, συνεργάτες του κ. Γερουλάνου αναφέρουν: «Η χρήση 'επιχειρημάτων' της Ομάδας Αλήθειας - για πράγματα που ο Παύλος Γερουλάνος ουδέποτε είπε, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει τις τελευταίες εβδομάδες ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον πρωθυπουργό που χρησιμοποίησε αντίστοιχες ανοησίες - από συνεργάτες του κ. Δούκα μέσω διαρροών, υποβαθμίζει την πολιτική συζήτηση. Κρίμα.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.