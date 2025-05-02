Δίκη Σπαρτιατών για την εξαπάτηση εκλογέων: Την αθώωση όλων των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Την αθώωση των 11 πρώην και νυν βουλευτών του κόμματος «Σπαρτιάτες» για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Η εισαγγελική λειτουργός αναφέροντας ότι η κατηγορία δεν αποδείχθηκε, ζήτησε να απαλλαχθεί και ο Ηλίας Κασιδιάρης από την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας αλλά και ένας δικηγόρος ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην εξαπάτηση εκλογέων.

«Δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο παραπλάνηση κάποιου εκλογέα, δεν υπάρχουν στοιχεία εκλογέων ή έστω ο αριθμός των εκλογέων που υποτίθεται εξαπατήθηκαν. Οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι είχαν επιλεγεί από τον Β. Στίγκα και όχι από τον Η. Κασιδιάρη. Δεν είναι καθοδηγούμενοι από τον Η. Κασιδιάρη και δεν σκόπευαν την ανατροπή του Β. Στιγκα. Το ποσοστό του κόμματος οφείλεται στη στήριξη του Η. Κασιδιάρη αλλά αυτό δεν αποτελεί εξαπάτηση των εκλογέων. Δεν υπάρχει καμία καταγγελία κάποιου εκλογέα ότι εξαπατήθηκε. Προτείνω την απαλλαγή των κατηγορουμένων», ανέφερε η εισαγγελέα.

Στην απολογία τους οι 11 βουλευτές αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστήριξε ότι επέλεξε να στηρίξει τους Σπαρτιάτες επειδή ήθελε το κόμμα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα.

«Υπήρχαν ψηφοφόροι δικοί μου που ήθελαν να με ψηφίσουν και η κυβέρνηση τους αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα… Καταλήξαμε σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο το πανηγύρισα το βράδυ των εκλογών… Εφόσον έχασα το δικαίωμα της συμμετοχής έδωσα υποστήριξη σε ένα κόμμα», ανέφερε ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος σχετικά με την ανατροπή του προέδρου των Σπαρτιατών είπε: «Αυτό το σχέδιο που περιγράφεται στο κατηγορητήριο ότι στήριξα έναν πρόεδρο για να τον ανατρέψω επειδή δεν τον ήθελα, έχει λογικά κενά. Γιατί να το κάνω αυτό και να μη στηρίξω από την αρχή αυτόν που θέλω;».

Αναφερόμενος στις επισκέψεις που είχε δεχτεί στις φυλακές από δικηγόρους ανέφερε ότι ήταν λογικό να θέλουν οι δικηγόροι να αναλάβουν την υπεράσπισή του, μιας και η τηλεόραση τον πρόβαλε συνεχώς.

Νωρίτερα οι βουλευτές απολογούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται την κατηγορία για εξαπάτηση εκλογικού σώματος, ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε έλαβαν οδηγίες από τον καταδικασμένο για τη Χρυσή Αυγή και τόνισαν πως δεν είχαν κανένα σχέδιο ανατροπής του προέδρου του κόμματος Βασίλη Στίγκα.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος δικηγόρος αρνούμενος την κατηγορία της συνέργειας στην εξαπάτηση που του αποδίδεται, είπε πως «είναι υποτιμητικό αυτό που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ότι έκανα τόσα χιλιόμετρα να πάω στις φυλακές Δομοκού για να μου δώσει εντολές ο Κασιδιάρης». Ο δικηγόρος επισήμανε επίσης πως «κανένας εκλογέας δεν έχει καταγγείλει εξαπάτηση του» και επομένως, όπως ανέφερε, «δεν αποδείχθηκε η κατηγορία».

Στο δικαστήριο κατέθεσε μοναδικός μάρτυρας ο κ. Στίγκας, ο οποίος ανακάλεσε την καταγγελία περί συνθηκών "Greek mafia" εντός του κόμματος του, λέγοντας πως είχε πέσει θύμα λανθασμένης πληροφόρησης και ότι τις ημέρες μετά την εκλογή βουλευτών του κόμματος στην Βουλή, υπήρχε τεράστια πίεση με αποτέλεσμα «να ακουστούν και υπερβολές».

Στις 14 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη

Στις 14 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη των κατηγορουμένων για εξαπάτηση εκλογέων.

Μετά την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της Έδρας το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του για τη μεθεπόμενη εβδομάδα, οπότε και η δίκη θα συνεχιστεί με αγορεύσεις συνηγόρων. Αμέσως μετά οι 11 βουλευτές που εκλέχθηκαν με το κόμμα Σπαρτιάτες στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο συγκατηγορούμενος τους δικηγόρος, θα ακούσουν την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

