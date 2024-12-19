Tουρκικά ΜΜΕ: Αποφυλακίστηκαν 6 τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους, καταδικασμένοι 46 φορές σε ισόβια

Η Τουρκία αποφυλάκισε έξι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι 46 φορές σε ισόβια, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Οι καταδικασθέντες είχαν σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα στο αεροδρόμιο Ατατούρκ και η τουρκική αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα μήπως αποφυλακίστηκαν μετά από επαφές της Τουρκίας με τον Αλ Γκολάνι στη Συρία.

Σελτσούκ Τεπελί: «Αποφυλακίστηκαν τα 6 μέλη του Iσλαμικού Κράτους που είχαν πραγματοποιήσει το τρομοκρατικό χτύπημα στο αεροδρόμιο Aτατούρκ όπου είχαν σκοτωθεί 45 άνθρωποι. Όλοι τους είχαν καταδικαστεί σε 46 φορές ισόβια κάθειρξη.

Αυτή η απόφαση της αποφυλάκισης ελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Στις 12 Δεκεμβρίου. Πώς είναι δυνατόν η καταδίκη σε 46 φορές ισόβια, πώς μπορεί να μετατραπεί σε αποφυλάκιση. Αυτό είναι λογικό; Το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η απόφαση έχει κάποια σχέση με τον Γκολάνι στη Συρία, ο οποίος είναι η φιγούρα της κυβέρνησης στη χώρα.

CHP'li Emir, Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin ölümüne neden olan 6 sanık hakkındaki tahliye kararı haberini Meclis'e taşıdı pic.twitter.com/cGY81dQqwM — duvaR (@gazeteduvar) December 18, 2024

Mουράτ Εμίρ, αντιπρόεδρος της ΚΟ του Ρεπουμπλικανικού Κομματος: «Αν αυτές οι πληροφορίες αληθεύουν, μήπως οι εξελίξεις αυτές έχουν σχέση και με τις επαφές που γίνονται με την οργάνωση HTS. Πρέπει να μας απαντήσουν από πού έχει πάει η εντολή στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αποφυλάκιση.

To δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκιση ανθρώπων που ήταν καταδικασμένοι 46 φορές σε ισόβια. Αυτό είναι ανοχή στην Αλ Νούσρα, στην Αλ Κάιντα και στο Ισλαμικό κράτος και περιμένουμε εξηγήσεις».

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία - Δεν περιοριζόμαστε στα 782.000 τ.χλμ

«Η Τουρκία άλλαξε. Έχουμε αποστολή που μας έχει αναθέσει η ιστορία» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όσοι λένε τι κάνουμε σε Συρία, Σομαλία, Λιβύη, δεν έχουν καταλάβει πόσο αλλάξαμε τα τελευταία 22 χρόνια»

«Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Ως έθνος, δεν μπορούμε να περιορίσουμε τους ορίζοντές μας στα 782.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί από τη μοίρα του για να σωθεί, έτσι η Τουρκία και το τουρκικό έθνος δεν μπορεί να ξεφύγει και να κρυφτεί από τη μοίρα του. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την αποστολή που μας έχει αναθέσει η ιστορία, να την αποδεχτούμε και πρέπει να πράξουμε ανάλογα.

» Αυτό ίσως δεν θα το αντιληφθούν κάποιοι που κοιτάζουν τη χώρα τους μέσω των ματιών ξένων χωρών. Όσοι δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους μπορεί να μην το καταλάβουν αυτό. Όσοι αναρωτιούνται τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη, στη Συρία, στη Σομαλία μπορεί να μην αντιληφθούν αυτή την αποστολή, αυτό το όραμα. Όσοι δεν ξέρουν πόσο έχει αλλάξει η Τουρκία τα τελευταία 22 χρόνια μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν την εξέλιξη των γεγονότων. Όμως εμείς αυτό το βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τις διαδικασίες και δεν κλείνουμε τα αυτιά μας στις εκκλήσεις» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα με τα Rafale και τα F-35 ξεπέρασε την Τουρκία - Τα Eurofighter ίσως επαναφέρουν την ισορροπία»

Παρουσιάστρια HABER GLOBAL: «Στην οθόνη μας βλέπουμε και τον τίτλο, αν τα Eurofighter αλλάζουν τις ισορροπίες στην περιοχή. Ξέρουμε καλά πως στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά αυτήν εδώ τη διαδικασία αγοράς. Αν προμηθευτούμε αυτά τα Eurofighter ποιο θα είναι το κέρδος μας;».

Μουράτ Κατατάς, στρατιωτικός αναλυτής: «H αερομαχίες που κάνουν τα μαχητικά πάνω στο Αιγαίο είναι μια επίδειξη δύναμης. Είναι μια ένδειξη για το ποιος υπερτερεί. Στον τομέα αυτό τα Eurofighter θα μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Στην πραγματικότητα η Τουρκία και η Ελλάδα ως χώρες μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν σχεδόν τα ίδια μαχητικά. Χρησιμοποιούν τα παλιά F-4 και τα F-16. Όμως η Ελλάδα πήγε ένα βήμα μπροστά και προηγείται με τα F-35 και τα μαχητικά Rafale. Από τεχνολογική άποψη όπως και από την άποψη των δυνατοτήτων των αεροσκαφών η Ελλάδα προχώρησε Βέβαια δεν έχει σημασία μόνο αυτό , έχουν αξία και οι χειριστές. Ωστόσο, η Ελλάδα προχώρησε περισσότερο».

Δύο βρετανικά eurofighter προσγειώθηκαν στην Άγκυρα

Οι Τούρκοι θα τα εξετάσουν - Προετοιμασίες για την προμήθειά τους από την τουρκική αεροπορία

Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağının Ankara’daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza gelişinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/by8LycJD2k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2024

Η συμφωνία Συρίας - Τουρκίας για την ΑΟΖ θα χαλάσει τα σχέδια της Ελλάδας και της Κύπρου

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν τα σενάρια για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Aυτό είναι το σημείο που όλοι θέλουν να ανοιχτούν στη Συρία, Από εδώ δηλαδή, η Τουρκία και η Συρία ως δυο γειτονικές και φιλικές χώρες μπορούν να υπογράψουν μια συμφωνία για ΑΟΖ και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν οι περιοχές που η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι υποστηρίζουν πως τους ανήκουν και πως θα κάνουν έρευνες. Αυτό θα συμβεί την ώρα που οι νότια Κύπρος έχει μετατραπεί σε στρατιωτική και αεροπορική βάση των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Παρακάτω είναι το Ισραήλ. Λογικά αυτές οι χώρες θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τα θαλάσσια δικαιώματα και της Συρίας Με τη συμφωνία Τουρκίας - Συρίας τα δεδομένα αυτά μπορούν να αλλάξουν».

