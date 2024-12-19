Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται για συζήτηση από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα, το καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες» επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Στο σχέδιο νόμου, παράλληλα, έχουν κατατεθεί τρεις υπουργικές τροπολογίες.

Η πρώτη έχει τις διατάξεις που αφορούν τις εξαγγελίες, που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με τις παρεμβάσεις για τις τράπεζες, τις ρυθμίσεις για τη φαρμακευτική δαπάνη των χαμηλοσυνταξιούχων και το επίδομα επικινδυνότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη δεύτερη τροπολογία έχουν ενταχθεί διατάξεις:

παράταση των προθεσμιών των έκτακτων μέτρων για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές για την εξασφάλιση της συνέχισης παροχής των επιβατικών μεταφορών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

παράταση της ΚΥΑ σχετικά με τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχήματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2025 για τις τοποθετήσεις δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό λεωφορείων στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησής τους.

παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου της καταληκτικής ημερομηνίας περί των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου των προθεσμιών των καταληκτικών ημερομηνιών ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία για τη χορήγηση Golden Visa.

παράταση της απαλλαγής για όλο το 2025 από ΕΝΦΙΑ και της αναστολής αναγκαστικών πράξεων για τους πυρόπληκτους της Αττικής.

παράταση έξι ακόμα μηνών της αναστολής οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή, Ιλισίων.

παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2025 για την εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης και την έκδοση πρακτικών από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

παράταση υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες και δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

παράταση της προθεσμίας έως 30 Ιουνίου 2025 για αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί σε δημοτικούς υπαλλήλους.

παράταση για ένα ακόμη έτος της προθεσμίας που αφορά χωρομετρήσεις δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξης αυτών.

Μεταθέσεις ημερομηνιών προθεσμιών, έναρξης ισχύος και υποχρεώσεων που αφορούν το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ.

παράταση 12 μηνών των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

παράταση έως 9 μήνες από τη λήξη τους των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και καθαριότητας που έχουν συναφθεί με αναδόχους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΔΥΠΑ.

παράταση ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που λήγουν έως το τέλος του 2024, έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για την σύναψη νέων και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

παρατάσεις προθεσμιών που αφορούν την αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών των ασφαλιστέων αποδοχών και των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών βάσει της ετησίας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και εξουσιοδοτική διάταξη με αναστολές που αφορούν τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.

Στην τρίτη υπουργική τροπολογία έχουν ενταχθεί διατάξεις σχετικά με τροποποιήσεις:

της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 4710/2010 περί επιβολής περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα.

την τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 5 του ΠΔ 82/2023 που αφορούν την κατασκευή του νέου λιμένα Θήρας.

την αναστολή ορίου ηλικίας απόσυρσης των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ και Ειδικής Μίσθωσης με έδρα περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (τροποποίηση της παρ. 5 άρθρου 89 και παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4070/2012).

τη δημιουργία του Ειδικού Μητρώου μηχανικών ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ. Ρύθμιση θεμάτων λιμενικών υποδομών (τροποποίηση άρθρου 19 του Ν. 2932/2001). Επιδότηση οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου στο Α' μέρος του έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα μέσω της απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ από τη μητρική ΟΣΕ ΑΕ και την μεταφορά αρμοδιότητας διαχείρισης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.

Το Β΄ μέρος του νομοσχεδίου έχει διατάξεις που αφορούν στη βέλτιστη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών της ΡΑΣ, της ΑΠΑ και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών, Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΜ) που ασκούν αρμοδιότητες σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών.

Το Γ' μέρος του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει σειρά «λοιπών επειγουσών διατάξεων», όπως ειδικές ρυθμίσεις για την άμεση αποκατάσταση ζημιών στο κτήριο της οδού Αρκαδίου 4 στους Αμπελόκηπους από την τρομοκρατική ενέργεια που σημειώθηκε, για τη στελέχωση έκτακτων επιτροπών και ομάδων επεξεργασίας από μέλη του ΤΕΕ, καθώς και διάταξη σχετικά με το ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών για δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Στο Δ΄ μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων για την παράταση συμβάσεων μισθώσεων όπως:

χειμερινών και θερινών θεάτρων και κινηματογράφων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 με το ίδιο μίσθωμα.

Παράταση των μισθώσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 των ακινήτων που στεγάζουν δικαστήρια.

Την παράταση για 5 έτη των συμβάσεων δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου υψηλής θερμοκρασίας.

Ρυθμίσεις και παρατάσεις που αφορούν εργαζόμενους σε ΡΑΑΕΥ, ΗΔΙΚΑ, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην Ελεγχόμενη Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο του Πύργου, στο ΕΑΠ, στο Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, για τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, στις θητείες υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Σειρά από επιμέρους παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με διαδικασίες και θέματα που αφορούν: οικοδομικές άδειες, εγκαταστάσεις σταθμών και πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων, τεχνικές υποδομές σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, κατασκευές στο Δέλτα του Έβρου, για οριστικές εκθέσεις και πρωτόκολλα κατεδαφίσεων, για σειρά θεμάτων που αφορούν πράσινες πηγές ενέργειας, σχετικά με προθεσμίες διαδικασιών που αφορούν το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών αλλά και παρατάσεις για την εξαίρεση της ΕΑΒ από προσκομίσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και παρακρατήσεων από δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

