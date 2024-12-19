Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα Πέμπτη θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα και αύριο αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το ουκρανικό με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, προκειμένου να μην βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, όποτε ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή και δη στο θέμα της Συρίας η θέση της Αθήνας είναι η στήριξη της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας και ένα μέλλον συμπεριληπτικό, που θα διασφαλίζει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και τις εθνοτικές ομάδες της Συρίας.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απούσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την επόμενη μέρα της Συρίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας και αυξημένων προσφυγικών ροών.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους του για την επίσκεψή του στον Λίβανο, καθώς ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, που επισκέφθηκε τη χώρα μετά την επίτευξη της εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου με το Ισραήλ, αλλά και να τονίσει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκεχειρίας.

