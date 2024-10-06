Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι το κόμμα που θα γκρεμίσει τη ΝΔ από την κυβέρνηση

«Εμείς όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι, όχι μόνο αγωνιστήκαμε, αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Και θέλω για αυτό να ευχαριστήσω όλους τους απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, που δεν σκέφτηκαν ούτε λεπτό να φύγουν από τις τάξεις της δημοκρατικής παράταξης, αλλά έμειναν και δίνουν καθημερινό αγώνα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση στην Πάτρα, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι εσωκομματικές κάλπες.

Όπως πρόσθεσε, «αυτός ο κόσμος είναι σήμερα που μας κάνει να νιώθουμε αισιόδοξοι, δυνατοί και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να φτάσουμε στην ολική ανατροπή, διότι ο πολιτικός μας λόγος ήταν και είναι καθαρός και συνεπής».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό έκρινε ο κόσμος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται σταθερά προς το ΠΑΣΟΚ».

«Αυτό λοιπόν το κόμμα», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «με τον σύγχρονο πρόγραμμα, με το πολιτικό ήθος, με την υπευθυνότητα, με το ρεαλισμό, με την ανανέωση, μπορεί και πιστεύω ότι θα είναι το κόμμα που θα γκρεμίσει τη ΝΔ από την κυβέρνηση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «όχι μόνο θα είμαστε μαζί αυτή την Κυριακή, αλλά πάνω από όλα θα είμαστε μαζί ενωμένοι για την Κυριακή των εθνικών εκλογών, τότε που θα γράψουμε ιστορία, τότε που θα καταλάβουν όσοι πρόβλεψαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει παρελθόν, ότι είναι το μέλλον, η ελπίδα και η προοπτική που θα γυρίσει σελίδα στον τόπο, για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «τα καταφέραμε, γιατί χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούσαν να φανταστούν το πολιτικό σύστημα χωρίς το ΠΑΣΟΚ» και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι το κόμμα με το μεγαλύτερο θετικό αποτύπωμα σε όλες αυτές τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, θα μπορούσε να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από ένα κόμμα που είχε κυρίαρχο εργαλείο, το λαϊκισμό, τη διχαστική στρατηγική και τα ευχολόγια. Και μάλιστα χωρίς ένα πολιτικό προσωπικό που θα μπορούσε να υπηρετήσει σωστά μία κυβέρνηση της χώρας. Και αυτό απεδείχθη περίτρανα από το 2015 μέχρι το 2019 με την κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου».

«Εμείς λοιπόν», πρόσθεσε, «συνεχίζοντας τη στρατηγική της αείμνηστης πρόεδρου μας, Φώφης Γεννηματά, με πολιτική αυτονομία απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους, συνεχίζοντας με ενότητα, με ανανέωση, με όλα αυτά που δεσμεύτηκα το Δεκέμβριο του 2021 αποδείξαμε ότι είχαμε μία αρραγή στάση, με ενότητα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία και με ανανέωση σε όλα τα επίπεδα».

«Δεν είμαστε πια» όπως υπογράμμισε, «ένα κόμμα μνήμης, ένα ακόμα νοσταλγίας, αφού παντού υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά είμαστε ένα κόμμα όλων των γενεών της πατρίδας μας, ένα κόμμα που αργά και σταθερά αγκαλιάζει τις αγωνίες όλων των Ελλήνων» και συνέχισε: «Μας ξανακούν, μας παρακολουθούν και μας ψηφίζουν. Και μπορούμε να μην απαξιώνουμε όλα αυτά τα σημαντικά των δυόμισι ετών, αλλά οικοδομώντας ακόμη περισσότερα στα γερά θεμέλια αυτών των μηνών, αυτών των ετών, μπορούμε να γίνουμε μία ισχυρή κυβερνητική εναλλακτική που θα νικήσει τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, ανέφερε ότι «προσωπικά απέδειξα στις 30 Ιουνίου ότι πάνω απ' όλα για εμένα είναι η προοπτική του ΠΑΣΟΚ, διότι δεν είμαι καρφιτσωμένος σε καμία καρέκλα, για αυτό και είπα γρήγορα εκλογές για να μη βυθιστούμε στην εσωστρέφεια με τελικά κερδισμένο μόνο τον κ. Μητσοτάκη».

«Δεσμεύομαι» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ότι αν με τιμήσετε αύριο με την ψήφο σας, όπως είναι πράσινη η μισή Κρήτη, θα γίνει πράσινη η μισή Ελλάδα στις επόμενες εθνικές εκλογές» και πρόσθεσε: «Μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα αγωνιστούμε, μαζί θα νικήσουμε, όχι μόνο αύριο και την άλλη Κυριακή, αλλά πάνω από όλα θα νικήσουμε την συντήρηση, το πελατειακό κράτος, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια της ΝΔ που καταδικάζει τις ελπίδες του ελληνικού λαού».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «δεσμεύομαι εδώ από την Πάτρα, από τη δημοκρατική Αχαΐα, πως ό,τι πετύχαμε σε δυόμιση χρόνια θα φαίνεται πολύ λίγο με αυτά που θα πετύχουμε τα επόμενα χρόνια» και συμπλήρωσε: «Λίγες ώρες έμειναν και η αυριανή νίκη θα είναι νίκη της παράταξης, η αυριανή νίκη θα είναι νίκη του λαού και της πατρίδας, γιατί η αυριανή νίκη θα καθορίσει το ύφος, το ήθος και τον προσανατολισμό της επόμενης κυβέρνησης χώρας. Μαζί κάναμε ξανά το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, μαζί θα το κάνουμε κυβέρνηση και θα φέρει καλύτερες μέρες για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.