Προς ξεκαθάρισμα βαίνουν τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, αφού την Κυριακή κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους τόσο οι επίδοξοι διεκδικητές της ηγεσίας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκη ς, ο οποίος τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά το ποσοστό που πήρε το κόμμα στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Οι επικριτές αναγνωρίζουν τη σταθεροποίηση του κόμματος σε διψήφιο ποσοστό στη διάρκεια της θητείας Ανδρουλάκη, ωστόσο σημειώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν επετεύχθη ο εκλογικός στόχος που είχε τεθεί.

Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , που θα είναι όπως όλα δείχνουν υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, δήλωσε: «Έχει κάνει σημαντικό αγώνα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέβασε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, όμως δεν δημιούργησε συνθήκες υπέρβασης. Με αυτούς τους ρυθμούς θα γίνουμε κυβέρνηση το 2050».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης και αναφερόμενος στις επικρίσεις για «προδοσία» ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι δ εν υπάρχει «πολιτική αδελφοκτονία» για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Με στήριξε, νομίζω ότι τον έχω στηρίξει κι εγώ, η φιλία δεν είναι δουλειά ή ιδιοκτησία… Δεν είμαστε μια παρέα, έχουμε ευθύνη. Έχω ηθική υποχρέωση να λέω και να κάνω ό,τι πιστεύω ότι είναι καλό. Και κρίνομαι όπως όλοι» είπε.

«Την Κυριακή έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου» ξεκαθάρισε ο Χάρης Δούκας.

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το πώς θα μπορέσει να συνδυάσει τη δημαρχία με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που εκλεγεί, ο κ. Δούκας διευκρίνισε πως πρόκειται για δύο συμπληρωματικούς ρόλους και όχι αντιπαραθετικούς.

«Σε εξέλιξη δεν θα αφήσω τον δήμο της Αθήνας... Στον δήμο της Αθήνας κερδίσαμε πολίτες από όλους τους χώρους» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καλούμε τους πολίτες να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Πρότασή μας ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα ενώνει » σημείωσε.

Παράλληλα, ερωτηθείς για τη στήριξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο κ. Δούκας τόνισε πως «θέλουμε να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης που θα κυβερνήσει τη χώρα. Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, που επικαλείται πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη, οι εσωκομματικές εκλογές θα γίνουν εντός του 2024 , μετά το κύμα αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του προέδρου του κόμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Καθαρές λύσεις, εκλογές το 2024. Όχι χαμένος χρόνος, όχι δυαρχίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε διαδικασία ρευστοποίησης, δεν είναι φτωχός συγγενής του πολιτικού συστήματος αλλά πρωταγωνιστεί. Εκεί που υπήρχε συζήτηση ότι θα γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρωταγωνιστής και επέφερε καίρια πλήγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, να είναι το ΠΑΣΟΚ εγγυητής και πρωταγωνιστής των διαδικασιών. Όλα στο προσκήνιο».

Οι διεργασίες, οι ζυμώσεις και οι συμμαχίες κορυφώνονται ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή, οπότε και αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο υπό διαμόρφωση σκηνικό μέσα στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η συμμαχία του Χάρη Δούκα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, μετά το κάλεσμα συμπόρευσης του βουλευτή προς τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο «Πάμε, Χάρη;» απαντώντας «Πάμε τώρα».

Πηγή: skai.gr

