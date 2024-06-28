Τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την νέα κίνηση αμφισβήτησης του Στέφανου Κασσελάκη από βουλευτές και στελέχη του κόμματος – την επιστολή των 87 – σχολίασε σήμερα καλεσμένη στον ΣΚΑΪ, η Θεοδώρα Τζάκρη.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κυκλοφόρησε το κείμενο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος ότι θα συγκληθεί η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου (την Πέμπτη 4 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος).Οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να περιμένουν την συνεδρίαση του κομματικού οργάνου αντί να παραβιάζουν απροκάλυπτα τις οργανωτικές δημοκρατικές αρχές» είπε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.

«Εκτιμώ πώς δεν υπάρχει ενδεχόμενο διάσπασης στο κόμμα. Πολλά από τα αιτήματα της επιστολής των 87 είναι ξεπερασμένα και κάποιοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμες διαπιστώσεις» τόνισε η κυρία Τζάκρη, αναλύοντας στη συνέχεια το κείμενο της επιστολής.

Για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της Αυγής – «Δεν θα γίνει καμία απόλυση δημοσιογράφου»

«Η εποχή μας κυριαρχείται από το ψηφιακό άλμα και οι εφημερίδες παγκοσμίως για να επιβιώσουν γίνονται ηλεκτρονικές, με συνδρομητές. Χρειαζόμαστε το κύρος της έντυπης έκδοσης αλλά χρειαζόμαστε και το ηλεκτρονικό μέσο, για την ταχύτητα της κυκλοφορίας της είδησης.

Η Αυγή δεν έκλεισε. Όμως οικονομοτεχνικά το καθημερινό φύλλο δεν βαίνει, όταν έχεις το site avgi.gr που ανεβάζει το ίδιο περιεχόμενο με την εφημερίδα και καθημερινά μπαίνουν 100-200.000 χρήστες.

Η λύση να κλείσει το καθημερινό φύλο, να διατηρηθεί το κυριακάτικο και να ενισχυθεί το site είχε ληφθεί επί Τσίπρα, από αυτούς που σήμερα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κα Τζάκρη τόνισε επίσης ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση δημοσιογράφου, για να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία του μέσου.

«Δεν είναι ο Τσίπρας πίσω από την επιστολή»

Επανερχόμενη στο θέμα της επιστολή αμφισβήτησης των 87, η Θεοδώρα Τζάκρη εκτίμησε ότι δεν βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από αυτή την κίνηση.

«Ο κύριος Τσίπρας έκανε ξεκάθαρες τις θέσεις τους πριν δύο εβδομάδες. Αυτό που κάνει, με το Ινστιτούτο που έφτιαξε, συμβάλει θετικά στις συλλογικές μας αποφάσεις – τις ενδυναμώνει, δεν τις αποδυναμώνει.

Αυτοί όμως που μιλούν εξ ονόματός του, δεν βοηθούν στην εικόνα που έχει στην κοινωνία. Ο κος Τσίπρας δεν χρειάζεται μεταφραστές, όποτε θέλει να πει κάτι , το λέει ο ίδιος» τόνισε.

Για τις απολύσεις στελεχών

«Σφάλουν όσοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα – εργοδότης ή ένα κόμμα που δίνει επιδόματα ανεργίας. Επι Κασσελάκη η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει ανιδιοτελώς, και αυτό το υπαγορεύουν τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, που στηρίζουν από την τσέπη τους το κόμμα».

Για το μαύρο χρήμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που δεν συμμετείχε ποτέ στο διαχρονικό πάρτι της μίζας και το μόνο κόμμα στη μεταπολίτευση που παρέδωσε στην επόμενη κυβέρνηση ποσό που ισούται με το 17% του ΑΕΠ της χώρας».

«Για τον Τσίπρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όμως δεν είναι όλα τα παιδιά στα κόμματα καλά. Ανθρωποι που διαχειρίζονται επί μακρόν οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, δεν σημαίνει ότι μπορούν να τους διαχειρίζονται κατά το δοκούν και κατά την κρίση τους» είπε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

