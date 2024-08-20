ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο σε βίλα Κασσελάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»

Απάντηση μέσω επίσημης ανακοίνωσής του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στα όσα επεσήμαναν νωρίτερα την Τρίτη πηγές από το υπουργείο Πολιτισμού ότι η πισίνα του Στέφανου Κασσελάκη στη βίλα του στις Σπέτσες είχε άδεια βόθρου από το 1978, μετά από έλεγχο από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων.

«Ο έλεγχος που διενεργήθηκε χθες στην κατοικία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων δεν εντόπισε κάποια παρανομία από αρχαιολογικής άποψης, καθώς οι διαστάσεις της "πισίνας" ταυτίζονται πλήρως με τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1978», αναφέρει η Κουμουνδούρου, χαρακτηρίζοντας «άνθρακες τον θησαυρό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ο έλεγχος που διενεργήθηκε χθες στην κατοικία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων δεν εντόπισε κάποια παρανομία από αρχαιολογικής άποψης, καθώς οι διαστάσεις της «πισίνας» ταυτίζονται πλήρως με τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1978.

Με άλλα λόγια, παρά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, «άνθρακες ο θησαυρός».

Είναι βεβαίως κατανοητό ότι «ο έλεγχος συνεχίζεται» και ότι οι «πηγές» του Yπουργείου Πολιτισμού έχουν λάβει εντολή άνωθεν να συντηρούν στη δημοσιότητα ένα εξαρχής κατασκευασμένο θέμα. Πολλώ δε μάλλον, που το αποτέλεσμα της χθεσινής διενεργηθείσας αυτοψίας, δεν ικανοποίησε τις "πηγές" της κυβέρνησης.

Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους ποια είναι η μία και μοναδική αυθεντική "πηγή" της καθημερινής πλέον επιχείρησης τοξικότητας στην πολιτική ζωή της χώρας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν αναλογιστεί κανείς πόση λάσπη και συκοφαντία εκτόξευσε στην πορεία του από το 41% στο 28%, αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί τώρα που η πτώση επιταχύνεται οδηγώντας στην πλήρη πολιτική απαξίωση της κυβέρνησής του.

Σε κάθε περίπτωση:

1) Χαιρετίζουμε την ταχύτητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν το «επιτελικό» κράτος είχε επιδείξει ανάλογες ταχύτητες και στην αντιμετώπιση των καταστροφών, θα είχε σωθεί η Αττική. Επίσης, ευελπιστούμε η κα Μενδώνη να έχει επιδείξει ανάλογο ζήλο και να έχει στείλει την Αρχαιολογική Υπηρεσία για αυτοψία και στο σπίτι της συμβούλου της, κας Παναγιωταρέα, στην Πλάκα.

2) Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει αρχαιολογική παρανομία εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, τον Παύλο Μαρινάκη, τους βουλευτές και όλα τα στελέχη της ΝΔ που έσπευσαν να υιοθετήσουν άκριτα το (όπως αποδεικνύεται) υποβολιμαίο δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος. Ας βρουν κάτι άλλο να χτυπήσουν πλέον τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ , Στ. Κασσελάκη.

3) Είναι όχι μόνο πρωτοφανής αλλά και επικίνδυνη η αναφορά των «πηγών» του Υπουργείου Πολιτισμού ότι δεν «μπορεί να ισχύει» η άδεια του 1978. Η συγκεκριμένη αναφορά, πέραν του ότι δεν έχει κανένα έρεισμα στον νόμο και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες, δείχνει και το πώς σκέφτεται και λειτουργεί η κυβέρνηση: αν η πραγματικότητα δεν την ικανοποιεί, το πρόβλημα το έχει η πραγματικότητα...

Υ.Γ. Ας σταματήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς την στοχοποίηση του πολιτικού του αντιπάλου. Το κράτος-λάφυρο, η διαχειριστική του ανεπάρκεια και η καλοστημένη προπαγάνδα του, έχουν καταστήσει την πολιτική ζωή του τόπου…σηπτική δεξαμενή».

