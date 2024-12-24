Τα «γκάζια» στους υπουργούς και η σύσταση για αποφυγή υπερβολών

Της Δώρας Αντωνίου

Η χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια συνοπτική αποτίμηση της χρονιάς που ολοκληρώνεται και μια πρώτη ανάλυση των προτεραιοτήτων για το 2025. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις κυβερνητικές προτεραιότητες για το νέο έτος, "είναι ένα πρόγραμμα έργων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, το οποίο καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε, κυρίως όμως να το κάνουμε και πραγματικότητα".

Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τους υπουργούς της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να τρέξουν για την υλοποίηση των δράσεων που αναλογούν στον καθένα ώστε να μην μείνουν στα χαρτιά. Όπως επισημαίνει σχετικά κυβερνητικό στέλεχος, η πρωθυπουργική παρότρυνση αφορά και την ανάγκη να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για μια σειρά έργα, των οποίων η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μην χαθούν τα κονδύλια. Ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου για το 2025 θα ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το νέο έτος, στις 10 Ιανουαρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να στείλει σαφές μήνυμα προς τους υπουργούς του ότι αυτό δεν συνεπάγεται παρατεταμένη εορταστική περίοδο. Με την κυβέρνηση να εμφανίζει εικόνα έστω και μικρής δημοσκοπικής ανάτασης, στο πρωθυπουργικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η μάχη των εντυπώσεων είναι εξίσου σημαντική με την ουσία της παραγωγής κυβερνητικού έργου.

"Εμείς, προφανώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Το ξέρουμε καλά ότι η ευθύνη δεν πάει διακοπές" δήλωσε ο πρωθυπουργός. Και το μήνυμα δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, έχει όμως διττή σημασία: από τη μία τα κυβερνητικά στελέχη καλούνται να είναι σε ετοιμότητα για ο,τι προκύψει.

Υπουργός της κυβέρνησης αναφέρει ότι, για παράδειγμα, μια σφοδρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών μπορεί να προκαλέσει σκηνικό κρίσης, οπότε είναι ζητούμενο η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων καταστάσεων, που μπορεί να προκύψουν μέσα στην περίοδο των γιορτών, όπως φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα, να λειτουργήσει ομαλά η αγορά που αυτές τις ημέρες έχει αυξημένη κίνηση, να υπάρχει κινητοποίηση για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών τόσο κατά τις μετακινήσεις, όσο και στην καθημερινότητά τους.

Από την άλλη, όπως επισημαίνεται, υπάρχει μια σταθερή επισήμανση προς τα κυβερνητικά στελέχη ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τις πάσης φύσεως υπερβολές σε διακοπές, ταξίδια, εξόδους.

Να αποφεύγεται, δηλαδή, οτιδήποτε θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόκληση από τους πολίτες, οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους και είναι απαισιόδοξοι για τις προοπτικές κατά το προσεχές διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν τυχαία η επισήμανση του πρωθυπουργού προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου "να στρέψουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη".

