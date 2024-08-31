Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Δένδια για τα σημερινά μετάλλια των Ελλήνων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Συγχαρητήρια ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά τα μετάλλια των Παπασταματοπούλου, Μανθοπούλου και Κωνσταντινίδη

«Συγχαρητήρια για τα δύο νέα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι στη Λήδα Μαρία Μανθοπούλου (ασημένιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων στην κατηγορία Τ38) και στον Θανάση Κωνσταντινίδη (ασημένιο στο αγώνισμα της κορίνας F32)!» , έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο “Χ” ο  υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

