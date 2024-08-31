«Συγχαρητήρια για τα δύο νέα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι στη Λήδα Μαρία Μανθοπούλου (ασημένιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων στην κατηγορία Τ38) και στον Θανάση Κωνσταντινίδη (ασημένιο στο αγώνισμα της κορίνας F32)!» , έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο “Χ” ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Συγχαρητήρια για τα δύο νέα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι στη Λήδα Μαρία Μανθοπούλου (ασημένιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων στην κατηγορία Τ38) και στον Θανάση Κωνσταντινίδη (ασημένιο στο αγώνισμα της κορίνας F32)!#ParisParalympics2024
(📷 ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/EYCL8IM40H— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.