Γερουλάνος:180 σελίδες αποκάλυψης, μετά από δυο χρόνια συγκάλυψης

Σε παρέμβασή του, στην Ολομέλειά της Βουλής, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

«180 σελίδες αποκάλυψης, μετά από 2 χρόνια συγκάλυψης»

«Ξέρω ότι δε σας αρέσει η λέξη, αλλά πώς ονομάζεις έναν Πρωθυπουργό ο οποίος αποφασίζει λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, να οδηγήσει τη Δικαιοσύνη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση;Πώς το ονομάζεις αυτό; Βρείτε μου άλλη λέξη, όταν λες: «σας διαβεβαιώνω, ανθρώπινο λάθος», «σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει εύφλεκτο υλικό»;Τι κάνει; Είναι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος κοιτάζει να μάθει την αλήθεια; Όχι. Είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στέλνει τη Δικαιοσύνη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και δεν το κάνει μία φορά. Το ξανακάνει μετά από 2 χρόνια. Έρχεται και λέει: «Μπάζωμα; Ό,τι και να έγινε, για καλό σκοπό έγινε». Πραγματικά, υπάρχει Πρωθυπουργός, που έχετε ακούσει εσείς, δημοκρατικής χώρας τουλάχιστον, που να λέει ότι η αλλοίωση ενός τόπου δυστυχήματος, μπορεί να είναι και τόπος εγκλήματος, είναι για καλό σκοπό;».

«Αυτό το οποίο κάνει το πόρισμα, είναι ότι βάζει τεράστια ερωτηματικά στις βεβαιότητες τις δικές σας. Και το κάνει μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια ηρωικού αγώνα των γονέων να μάθουν, ως ντετέκτιβ, τι έγινε με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν δε σας αρέσει, αυτό είναι, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα».

«Τώρα, λοιπόν, μετά από 2 χρόνια, που αρχίζει και εμφανίζεται η αλήθεια, μετά από τεράστιες πιέσεις, τώρα εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Με απόλυτη σοβαρότητα θα δούμε το πόρισμα. Και με απόλυτη σοβαρότητα θα κάνουμε αυτό που επιτάσσει το δίκαιο, η Δημοκρατία και η συνείδησή μας. Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, για άλλη μια φορά, είναι να σας φέρουμε επιτέλους, στη σωστή μεριά αυτής της συζήτησης. Στη μεριά που λέει ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το έγκλημα, που ευθύνονται για το έγκλημα, και να βεβαιωθούμε ότι δε θα ξαναγίνει τέτοιο δυστύχημα, όπως αυτό που έγινε στα Τέμπη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

