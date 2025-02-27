Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Εθνική Εταιρεία Ενέργειας του Άμπου Ντάμπι (TAQA) ενδιαφέρεται να επενδύσει και να υποστηρίξει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), ύψους 1,9 δισ. ευρώ, το οποίο θα συνδέσει δίκτυα μεταφοράς της Ευρώπης με την Κύπρο και αργότερα θα εκτείνεται στο Ισραήλ.

Μιλώντας στο συνέδριο Investopia στο Άμπου Ντάμπι, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε στο Reuters ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ) και αναζητά assets που είναι «έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία».

Όπως τόνισε ο υπουργός, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εισόδου σε νέο γύρο αδειοδότησης με την ADNOC για έρευνες.

Πηγή: skai.gr

