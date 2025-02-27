Με τον πρόεδρο των ΗΑΕ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης - Τι συζήτησαν

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και της επενδυτικής και οικονομικής συνεργασίας, η οποία έχει ήδη υπερκαλύψει τον στόχο των επενδύσεων ύψους 4 δισ. στην ελληνική οικονομία που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και του κρατικού επενδυτικού ταμείου ADQ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις περαιτέρω προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας με έμφαση στις ευκαιρίες που ανοίγονται στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις επτά χώρες της ΕΕ που έχουν επιλεγεί για την κατασκευή ενός από τα AI Factories και διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα start-ups στον συγκεκριμένο τομέα. Τόνισε ακόμα τη στρατηγική της θέση ως γέφυρας, οικονομικής και ενεργειακής, ανάμεσα στην Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Συζητήθηκε ακόμη η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και δη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συνδεσιμότητας, καθώς και του τουρισμού και των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Συρία.

Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαιώθηκε το βάθος της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει πριν από κάποια χρόνια για άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην πατρίδα μας έχει ξεπεραστεί.

Θέσαμε το πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μας σχέσεων. Είχα την ευκαιρία και πάλι να παρουσιάσω τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις νέες σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες δρομολογούνται στην πατρίδα μας.

Κάναμε, επίσης, μια συνολική επισκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και συζητήσαμε και για τις σημαντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια χώρα που έχει επενδύσει πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στον Πρόεδρο τις σημαντικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες που η χώρα μας προσφέρει για επενδύσεις στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης.

Και είχα την ευκαιρία, επίσης, να τον προσκαλέσω σύντομα να επισκεφθεί και πάλι την πατρίδα μας, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε ακόμα μία φορά αυτή την εξαιρετικά στενή γεωστρατηγική σχέση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ των δύο χωρών μας».

