Στο «ρόλο που παίζει η Τουρκία στην εμφύλια σύγκρουση στο Σουδάν και στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης», αναφέρθηκε κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Αν η Τουρκία θέλει το SAFE να σέβεται τις κυρώσεις της ΕΕ».

Ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε πως «ενώ η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στη νέα ευρωπαϊκή στρατιωτική αρχιτεκτονική μέσω του SAFE, καταπατά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ, πουλώντας στρατιωτικό εξοπλισμό και drones και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές».

«Είναι η πέμπτη φορά που μιλάμε για το Σουδάν και θα ήθελα να σημειώσω κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε εδώ και δεν είναι άλλο από τον ρόλο των ξένων παραγόντων στην επιδείνωση της καταστροφής στο Σουδάν. Έχουμε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα, που θέλει να γίνει κομμάτι της αρχιτεκτονικής SAFE και ονομάζεται Τουρκία», είπε ο κ. Παπανδρέου και αμέσως προσέθεσε: «Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι η Τουρκία πουλά drones και στρατιωτικό εξοπλισμό και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Εάν η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στη νέα στρατιωτική αρχιτεκτονική θα πρέπει να σεβαστεί τις κυρώσεις για τα όπλα στο Σουδάν. Εάν θέλει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι θα πρέπει να σεβαστεί τις κυρώσεις της ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

