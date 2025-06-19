ΥΠΕΘΑ: Καμία δημόσια συζήτηση σχετικά με μετακίνηση οπλικών συστημάτων

Σε απάντηση δημοσιευμάτων και ερωτημάτων δημοσιογράφων σχετικά με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο και τις στρατηγικές προτεραιότητες που υλοποιούνται για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Όπως τονίζεται, το ΥΠΕΘΑ λαμβάνει σταθερά όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, ανεξαρτήτως συγκυριών. Κεντρικός άξονας της αμυντικής πολιτικής παραμένει η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου «θόλου άμυνας» με αντιβαλλιστικές δυνατότητες, στόχος που έχει τεθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια από την αρχή της θητείας του.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική «Ασπίδα του Αχιλλέα», που στοχεύει στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών και υλοποιείται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), περιλαμβάνοντας τη Νέα Δομή Δυνάμεων και το 12ετές Εξοπλιστικό Πρόγραμμα.

Το Υπουργείο αποφεύγει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη μετακίνηση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους επιχειρησιακά ζητήματα δεν ενδείκνυνται για δημόσια συζήτηση.

