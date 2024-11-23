«Προφανώς ο ρόλος μας είναι αναβαθμισμένος θεσμικά, αλλά τη δουλειά που ήταν να κάνουμε, θα την κάνουμε. Η δουλειά είναι να είμαστε αξιόπιστοι, σοβαροί, προγραμματικοί. Όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, να έχουμε και εμείς μία προοδευτική λύση. Για να δει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ μία προοδευτική κυβέρνηση που θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «έχουμε μία κυβέρνηση που πανηγυρίζει συνεχώς για τα αποτελέσματα που φέρνει οικονομικά και κοινωνικά αλλά οι δείκτες και η πραγματικότητα δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα.

«Η νέα τακτική της ΝΔ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να μας εμφανίσουν ως λαϊκιστές αυτοί που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε φθορά. Να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης όταν ο λαός που κυβερνούν έχει τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες; Να πανηγυρίζουν όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή και οι μισθοί δεύτεροι από το τέλος;», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Με χαροποιεί μόνο η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ενωμένο, σοβαρό, έχει ανανεώσει το πολιτικό του προσωπικό. Έχει πια ένα πολύ μεγάλο ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο που δεν πρέπει να ξοδέψουμε. Το πετύχαμε με πολύ αγώνα, προσωπικό και συλλογικό».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Όποιος θέλει να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έρθει και να συμμετάσχει σε συνέδρια περιφερειακά, κεντρικά και μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα μέτωπο πολιτικό. Μπορεί και η κα Λινού και οποιοσδήποτε να συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες, αν συμφωνεί πολιτικά μαζί μας. Δεν θα δείτε ποτέ από εμένα και το ΠΑΣΟΚ να πάμε στο παρασκήνιο, να κάνουμε εξαγορά συνειδήσεων και βουλευτών, όπως έκαναν αυτοί που καταγγέλλουν σήμερα τέτοιες πρακτικές»

«Όποιος θέλει πολιτική προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ, πολιτικά και στο προσκήνιο με πολιτικό διάλογο και σύγκλιση για τα μεγάλα θέματα που έχει ανάγκη η πατρίδα μας να αλλάξουμε», διευκρίνισε.

Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί πριν το 2025.

