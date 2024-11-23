«Είναι απόλυτα συνεπές με ότι έχει πει μέχρι τώρα ο Αλέξης. Δεν είναι εκτός, έχει άποψη. Είναι βουλευτής της κ.ο. του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Έχει ξανατοποθετηθεί για τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε μία πορεία επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αποχωρήσει ποτέ και θεωρώ ότι δεν είχε κάποιο μεγαλύτερο συμβολικό χαρακτήρα από την αξιολόγηση αυτού του βιβλίου», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Φάμελλος εκτίμησε ότι με τη δική του υποψηφιότητα «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί, θα γίνει πιο ισχυρός». «Θα εξασφαλίσει τον ενιαίο λόγο και θα λειτουργεί με ενότητα και μέσα και έξω. Η δική μου υποψηφιότητα εξασφαλίζει και την απεύθυνση στην κοινωνία με ευρύτερο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μία «πολιτική συνεργασιών». «Η δική μου άποψη είναι πολύ ισχυρή όσον αφορά και τη συνεργασία στο κοινωνικό επίπεδο και στις συνεργασίες των κομμάτων», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε: « υλοποιείται ένα σχέδιο που είχε στόχο να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα σχέδιο που υπηρετεί και η πλευρά του έκπτωτου προέδρου. Ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Γεωργιάδη».

«Ο έκπτωτος πρόεδρος είχε σχέδιο να κάνει ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης. Επέλεξε να το κάνει αυτό καταλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου, σε μία δύσκολη στιγμή για εμάς», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Φάμελλος κάλεσε τις Θ.Τζάκρη και Γ. Πούλου να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ τις βουλευτικές έδρες. «Οι δύο βουλεύτριες πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιωματική αντιπολίτευση και παραβιάστηκε και νοθεύτηκε η λαϊκή βούληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

