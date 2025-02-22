Στη σημασία της πολιτικής επικοινωνίας και της αλήθειας σε μια περίοδο έντονης παραπληροφόρησης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην 7η Τακτική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, και υπογράμμισε την ανάγκη οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια συζήτηση και να κατανοήσουν την πραγματικότητα πίσω από τις πολιτικές δηλώσεις και τις κατηγορίες που διακινούνται.

Επισημαίνοντας την αύξηση της παραπληροφόρησης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει πολλές ψευδείς κατηγορίες, όπως η δήθεν κατάργηση του 8ωρου και η αύξηση φόρων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους και έχει επιτύχει αύξηση εσόδων, κάτι που αποδεικνύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εκμετάλλευση του πόνου από την αντιπολίτευση, ειδικά μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κοινωνική οργή και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων για πολιτικά οφέλη, κάτι που καθιστά τη δημόσια συζήτηση πιο δύσκολη και περίπλοκη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων σχετικά με τις πολιτικές διαδικασίες και την αλήθεια πίσω από τις κατηγορίες. Επισήμανε ότι η καλή γνώση των γεγονότων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της πολιτικής πραγματικότητας και την αποφυγή παραπληροφόρησης.

Κάλεσε τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή και να αναζητούν την αλήθεια, προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου πολιτικού κλίματος. Η συμμετοχή τους, είπε, είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της τοξικότητας και της παραπληροφόρησης που επικρατεί στην κοινωνία.

Το ψέμα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα, σημείωσε και προσέθεσε ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε με επιχειρήματα και χωρίς επιθέσεις, ειδικά σε περιόδους τοξικότητας. Η αλήθεια πρέπει να προβάλλεται με ευπρέπεια και χωρίς να ακολουθούμε την επιθετική ρητορική άλλων πολιτικών χώρων, τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε στη συνέχεια ότι στην πολιτική υπάρχουν δύο δρόμοι: ο εύκολος, που οδηγεί σε αποτυχία, και ο δύσκολος, που απαιτεί υπευθυνότητα και παραδοχή λαθών. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθούν τον δύσκολο δρόμο, που έχει αποδείξει την αξία του μέσα από την εμπειρία και τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει, σημείωσε ο υφυπουργός.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης στην τοποθέτησή του, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η νομοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και στρατηγικών που έχουν αποδώσει καρπούς, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους και η μείωση φόρων, επισήμανε.

Η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά από το 2015, όταν η ανεργία ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, συμπλήρωσε ο υφυπουργός και προσέθεσε ότι σήμερα, η χώρα αναγνωρίζεται για τις επιτυχίες της και την πολιτική σταθερότητα που έχει επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που έχουν ενισχύσει την οικονομία και την κοινωνία, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ηγείται σε δύσκολες εποχές, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στην ΟΝΝΕΔ, είπε ότι έχει κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει, ειδικά σε περιόδους έντασης και προκλήσεων. Οι πολίτες επιθυμούν δικαιοσύνη και μια κανονική χώρα, και η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών των στόχων, τόνισε και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει να προβάλλει την αλήθεια και να υπερασπίζεται τις αξίες της, χωρίς να επιτρέπει την εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων για πολιτικά οφέλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

