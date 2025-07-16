«Ο κ. Μητσοτάκης είναι αδύναμος και εκβιαζόμενος και φοβάται πως αν κελαηδήσουν ο Δημητριάδης για τις υποκλοπές, ο Καραμανλής για την 717 και οι κ.κ. Βάρρας και Σημανδράκος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος δεν θα είναι όχι μόνο πρωθυπουργός ούτε βουλευτής της ΝΔ», ισχυρίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στη Βουλή, εξαπολύοντας σφοδρή ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καρπενήσι, τη χαρακτήρισε μνημείο εμπαιγμού και σημείωσε πως οι Εξεταστικές Επιτροπές δεν αποδίδουν ποινικές ευθύνες.

«Εξεταστική κάνετε για να παραγράψετε τα αδικήματα για τον κ. Βορίδη και για να αμνηστεύσετε τον κ. Αυγενάκη. Σταματήστε να υποτιμάτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Εκβίαζαν τον πρωθυπουργό ο Δημητριάδης και η Βλάχου, τους έβγαλε λάδι. Εκβίαζε τον πρωθυπουργό ο κ. Καραμανλής, τον έβγαλε λάδι και τώρα τον εκβιάζουν πολιτικά ο Βορίδης και ο Αυγενάκης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Δεν αξίζει στους πολίτες ένας αδύναμος και πολιτικά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός που έχει κάνει τη συγκάλυψη…επιστήμη και χρησιμοποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία για να κάνει τη Βουλή κολυμβήθρα του Σιλωάμ», υπογράμμισε.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης κάνει κανονικότητα τη διαφθορά». «Αυτή είναι η πρόταση για Εξεταστική», είπε σχολιάζοντας πως η Ντόρα Μπακογιάννη «δήλωνε σε συνεντεύξεις της ότι δεν έχουμε μάθει ποτέ την αλήθεια από Εξεταστική Επιτροπή» και «ο κ. Βορίδης όταν ήταν το alter ego του κ. Μητσοτάκη εδώ στη Βουλή πέρυσι, αμφισβητούσε την Εξεταστική Επιτροπή ως θεσμό». «Το καλύτερο όμως και προφητικότερο το είχε πει ο κ. Γεωργιάδης παλαιότερα -ως βουλευτής στο ΛΑΟΣ-. Έλεγε ότι εξεταστική επιτροπή σημαίνει "κλέψαμε και εμείς, αλλά μπορεί να έκλεψαν και οι προηγούμενοι, οπότε όλα καλά"», πρόσθεσε.

Μίλησε για συμψηφισμό της «γαλάζιας ρεμούλας» καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν αποστάσεις «από τις άθλιες μεθοδεύσεις του Μαξίμου και να αποκαταστήσετε μια στοιχειώδη πολιτική αξιοπιστία: Ψηφίστε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική επιτροπή. Σεβαστείτε τη Δικαιοσύνη, το Κοινοβούλιο και την απαίτηση των πολιτών για λογοδοσία και διαφάνεια. Επιτρέψτε να ερευνηθούν οι δύο υπουργοί σας».

Αντικρούοντας την κριτική πως το ΠΑΣΟΚ φοβάται να ερευνηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του υπογράμμισε: «Αν η ΝΔ τού πολιτικά εκβιαζόμενου κ. Μητσοτάκη νομίζει ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται, ας στηρίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση προανακριτικής και εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να ψηφίσουμε την εξεταστική -αν και θα είναι ένα θέατρο σκιών και μια παρωδία. Αλλά θα γίνουν και τα δύο. Τολμάτε να δεσμευτείτε πολιτικά κύριε Μητσοτάκη; Εσείς φοβάστε την προανακριτική, εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Αν δεν έχετε την πολιτική τόλμη να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ δεν θα νομιμοποιήσει τη συγκάλυψη που επιχειρείτε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας».

Στην επίθεσή του προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι το δίλημμα των επόμενων μηνών είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει το συντομότερο και να μην επαναλάβει τα ίδια, όπως το 2009, «όπου αφήσατε ελλείμματα και δημόσιο χρέος και δεν απολογηθήκατε», όπως επισήμανε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με οξεία φρασεολογία σχολίασε το δεύτερο σημείο της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη ότι θα πάρει τα λεφτά από τους κλέφτες. «Μας πουλάει τρέλα ο κ. Μητσοτάκης. Εσείς ξεμπλοκάρατε προεκλογικά τα δεσμευμένα "αμαρτωλά" ΑΦΜ για να πληρωθούν οι κλέφτες. Τους αφήνατε να κλέβουν, αλλά τώρα τους καταγγέλλετε. Αναγκάζατε σε παραίτηση όποιον πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινούσε την προσπάθεια εξυγίανσης για να συνεχίζεται το πάρτι της "γαλάζιας" ρεμούλας. Τον κ. Βάρρα που τον έχετε εδώ και 4 χρόνια στο Μαξίμου, ακόμη δεν τον έχετε ρωτήσει τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», παρατήρησε.

Τέλος, ζήτησε εξηγήσεις για το τι έκανε η κυβέρνηση σχετικά με «τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, που έχει υποβληθεί από τις 20 Ιουνίου 2025 στον ΟΗΕ - αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα τη μάθαμε με 3 μέρες καθυστέρηση», όπως είπε -, και η οποία «συνιστά πράξη επίσημης επιβεβαίωσης της επίμονης και συντονισμένης τουρκολιβυκής προκλητικότητας».

Επίσης, κατέκρινε την πρόσφατη ρύθμιση για το άσυλο ενώ παράλληλα τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί την ενδεδειγμένη πολιτική για όσους έρχονται στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

