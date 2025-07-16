Πλεύρης: Συνάντηση με την πρέσβειρα Μπαγκλαντές για συνεργασία στις επιστροφές μεταναστών

Συνάντηση με την πρέσβειρα του Μπανγκλαντές Ναχίντα Ραχμάν Σουμόνα, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός ενημέρωσε την πρέσβειρα για τις πολιτικές προτεραιότητες του υπουργείου, δίνοντας ξεχωριστή σημασία στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου τους, έχει απορριφθεί.

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα του Μπαγκλαντές εξέφρασε τη βούλησή της για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα στο πεδίο των επιστροφών, στο πλαίσιο της ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία Ελλάδας-Μπαγκλαντές στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης ενώ συζήτησαν και για τη νόμιμη, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας για την οργανωμένη και ελεγχόμενη κινητικότητα εργαζομένων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο χωρών να συνεχίσουν τη στενή τους συνεργασία στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης του μεταναστευτικού, υπογραμμίζεται επίσης στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

