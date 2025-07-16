Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή αντιπαράθεση έλαβε χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή το αίτημα άρσης ασυλίας των 14 «γαλάζιων» μελών της προανακριτικής Τριαντόπουλου μετά από μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ αυτών της εσχάτης προδοσίας.

Η πλειοψηφία έστρεψε τα βέλη της σε ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ και Νέα Αριστερά (που δήλωσαν «παρών στην αρμόδια επιτροπή), κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως δημιουργείται «κακό» προηγούμενο, καθώς με τη στάση της ανοίγεται ο δρόμος ποινικοποίησης της ψήφου του βουλευτή.

Μάλιστα η συζήτηση εκτραχύνθηκε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά, όταν ο τελευταίος, μετά από επανειλημμένες διακοπές προκειμένου να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της – καθώς είχε υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας της - της ζήτησε να κατέβει από το βήμα. «Είστε οι χειρότεροι φασίστες και ο φασισμός σας δεν θα περάσει» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας ένταση στην αίθουσα, ιδίως στην πτέρυγα της ΝΔ.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:



Γιώργος Γεωργαντάς: Ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας. Να μην καταγράφετε τίποτα στα πρακτικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με εμποδίζετε να ολοκληρώσω τη φράση μου.

Γιώργος Γεωργαντάς: Το προεδρείο σας κάνει παρατηρήσεις εδώ και 10 λεπτά. Μιλήσατε 19 λεπτά, ενώ δικαιούστε 5 λεπτά. Δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο και προνομιακό εσείς εδώ μέσα. Κατεβείτε από το βήμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα μου πείτε «κατεβείτε». Εσείς έπρεπε να κατεβείτε ως εμπλεκόμενος υπουργός στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιώργος Γεωργαντάς: Κανείς δεν είναι ξεχωριστό πρόσωπο μέσα στον ναό της Δημοκρατίας. Σας παρακαλώ, ολοκληρώσατε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην με εμποδίζετε να ολοκληρώσω την φράση μου.

Γιώργος Γεωργαντάς: Αν νομίζετε ότι είστε κάτι ξεχωρίστο να το πείτε στο προεδρείο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η φράση είναι ότι είστε οι χειρότεροι φασίστες και ο φασισμός σας δεν θα περάσει!

Βουλευτές ΝΔ: Ντροπή σου! Ντροπή της!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να κατέβετε από την έδρα κύριε Γεωργαντά!

Γιώργος Γεωργαντάς: Να μη γράφετε τίποτα στα πρακτικά από τη διακοψία κα Κωνσταντοπούλου!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.