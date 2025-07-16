Συνάντηση με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, είχε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Οι δύο πλευρές εξήραν το υψηλό επίπεδο της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας και συζήτησαν διεξοδικά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, με κοινή πρόθεση την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενίσχυση των επιστροφών, που αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη συνεργασία στο πεδίο των επιστροφών τέθηκε ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ενημέρωσε τον πρέσβη ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αίγυπτο κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να συνεχίσει τον τεχνικό διάλογο για την ενίσχυση της διμερούς συμφωνίας νόμιμης μετάκλησης εργατών γης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον πρέσβη της Αιγύπτου να απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για επίσκεψη στο Κάιρο, την οποία ο κ. Πλεύρης αποδέχθηκε, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στη διαχείριση του μεταναστευτικού, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

