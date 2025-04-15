«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε να προστατεύσει τους καταναλωτές από το νέο κύμα ακρίβειας. Φέτος οι Έλληνες ζουν το πιο ακριβό Πάσχα όλων των εποχών», τονίζει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδιοκότερα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «το καλάθι του Πάσχα που διαφήμισε η κυβέρνηση είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι από 19% έως 97%. Ο οβελίας είναι ακριβότερος κατά 22%, ενώ τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά ακριβότερα κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι «η Νέα Δημοκρατία άφησε χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους αναπηρικών και οικογενειακών βοηθημάτων στο έλεος της ακρίβειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.