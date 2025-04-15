Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση άφησε απροστάτευτους τους πολίτες, στο πιο ακριβό Πάσχα όλων των εποχών

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε να προστατεύσει τους καταναλωτές από το νέο κύμα ακρίβειας», τονίζει σε δήλωσή του  ο Κώστας Τσουκαλάς

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε να προστατεύσει τους καταναλωτές από το νέο κύμα ακρίβειας. Φέτος οι Έλληνες ζουν το πιο ακριβό Πάσχα όλων των εποχών», τονίζει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδιοκότερα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «το καλάθι του Πάσχα που διαφήμισε η κυβέρνηση είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι από 19% έως 97%. Ο οβελίας είναι ακριβότερος κατά 22%, ενώ τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά ακριβότερα κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι «η Νέα Δημοκρατία άφησε χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους αναπηρικών και οικογενειακών βοηθημάτων στο έλεος της ακρίβειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

