Η Ελλάδα, μαζί με άλλες 28 χώρες, υπέγραψαν κοινή δήλωση-έκκληση με πρωτοβουλία της Βρετανίας, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας άνευ όρων και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Οι χώρες αυτές επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης και δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Στην κοινή δήλωση, καταδικάζεται η επικίνδυνη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης που περιορίζει την παροχή βοήθειας και στερεί από τους κατοίκους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι υπογράφουσες χώρες ζητούν την άμεση άρση των περιορισμών, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ.

H κοινή δήλωση των 29 χωρών:

Υποστηρίζουν ότι το μοντέλο παροχής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης είναι επικίνδυνο, τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί από τους κατοίκους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταδικάζουν τη χορήγηση βοήθειας με το σταγονόμετρο και την απάνθρωπη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις πιο βασικές τους ανάγκες σε νερό και τροφή.

Θεωρούν απαράδεκτη την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να παράσχει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό και καλούν το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ταυτόχρονα, καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη κράτηση των ομήρων από την Χαμάς και ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Για τους λόγους αυτούς, οι υπογράφουσες χώρες καλούν:

την ισραηλινή κυβέρνηση να άρει αμέσως τους περιορισμούς στη ροή της βοήθειας και να επιτρέψει επειγόντως στον ΟΗΕ και στις ανθρωπιστικές ΜΚΟ να κάνουν το έργο τους που σώζει ζωές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα, καταδικάζεται η απάνθρωπη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και ζητείται η προστασία τους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επιπλέον, η κράτηση ομήρων από τη Χαμάς καταγγέλλεται και απαιτείται η άμεση απελευθέρωσή τους.

Οι υπογράφουσες χώρες απορρίπτουν τις προτάσεις για αναγκαστική εκτόπιση του παλαιστινιακού πληθυσμού και κάθε αλλαγή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών, τονίζοντας την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο ισραηλινός στρατός "πρέπει να σταματήσει" να σκοτώνει Παλαιστίνιους αμάχους που συγκεντρώνονται σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

"Έχω δηλώσει σαφώς ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους σε σημεία διανομής" ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε στο X έπειτα από επικοινωνία με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το να σκοτώνεις αμάχους που αναζητούν βοήθεια "είναι κάτι που δεν δικαιολογείται", επέμεινε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ισραήλ για βελτίωση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. "Το Ισραήλ τήρησε ορισμένες δεσμεύσεις, όπως είπα ήδη την περασμένη εβδομάδα, αλλά είναι σαφές πως μένουν ακόμη πολλά να γίνουν", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, ο Ανουάρ ελ Ανούνι, υπογραμμίζοντας πως η Κάλας "διατηρεί την πίεση" στο Ισραήλ.

Η Κάλας διευκρίνισε στο X ότι είπε σήμερα στον Ισραηλινό υπουργό πως "όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι" εφόσον το Ισραήλ δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσίασε στα τέλη Ιουνίου στους "27", αναφέρει πως το Ισραήλ παραβίασε το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ στο πεδίο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια, η Κάλας ετοίμασε έναν κατάλογο πιθανών επιλογών για τους "27": αναστολή ολόκληρης της συμφωνίας, απαγόρευση εξαγωγών που προέρχονται από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αναθεώρηση της πολιτικής χορήγησης βίζας ή ακόμη αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης.

Η απόφαση απαιτεί ομοφωνία των 27 χωρών μελών ή ενισχυμένη πλειοψηφία αν πρόκειται για το εμπορικό τμήμα της συμφωνίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που είναι πολύ διχασμένοι για το θέμα, προτίμησαν να αναβάλουν για αργότερα κάθε απόφαση κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουλίου.

Αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου σε μια άτυπη σύνοδο στην Κοπεγχάγη, την πρωτεύουσα της Δανίας που ανέλαβε την 1η Ιουλίου την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

