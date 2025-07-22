Η Ελλάδα θα απαντήσει στις ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης στο αμέσως επόμενο διάστημα με πλήρη τεκμηρίωση με στερεά και αμιγώς νομικά επιχειρήματα, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα επεξεργάζεται ήδη την απάντηση με την απαραίτητη νομική υποστήριξη, ενώ σημειώνουν πως οι ρηματικές διακοινώσεις δεν παράγουν άμεσο αποτέλεσμα.

Όμως, η απάντηση έχει μια αξία διότι αν υπάρξει μια δικαστική διαμάχη το τι έχει καταγραφεί επισήμως αποτελεί τεκμήριο. «Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι γράφουμε για να απαντήσουμε και θα απαντήσουμε» σημειώνουν. .

Σημειώνεται δε πως οι χάρτες της Λιβύης δεν αντιστοιχούν με το διεθνές δίκαιο. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν δίνουν επήρεια στην Κρήτη και όταν έχει αναγνωριστεί επήρεια στη Μάλτα, συμφώνως με τη Λιβύη, τότε δεν γίνεται να μην έχει η Κρήτη.

Το μεγάλο πρόβλημα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εκκινεί από την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Το μνημόνιο δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και αυτό διότι ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας οι δύο χώρες δεν έχουν αντικείμενες ακτές, άρα δεν έχει σημασία ποιος θα το υπογράψει.

Η Μεσόγειος είναι μια περιζήτητη θάλασσα, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, και επισημαίνουν πως όταν πρόκειται για έρευνα κοιτασμάτων δηλαδή για προκήρυξη οικοπέδων εκεί είναι προφανές ότι καμία ιδιωτική εταιρεία δεν θα θελήσει να αναλάβει ένα ρίσκο το οποίο είναι κυριαρχικό.

«Δεν θα πήγαινε ποτέ μια εταιρεία του βεληνεκούς της Chevron να αναλάβει έρευνα αν δεν αντιλαμβανόταν ότι μετά από δικό της έλεγχο θα εξερευνήσει απρόσκοπτα. Άρα είναι απολύτως σημαντικό να αποτυπώνεται».

Η Λιβύη επί του πεδίου, στα οικόπεδα δηλαδή σέβεται τη μέση γραμμή, αναφέρουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν πως αυτό είναι θετικό, παρά το γεγονός ότι εκφράζει τις αξιώσεις της με τις ρηματικές διακοινώσεις. Υπάρχει σύμπτωση σε αυτό.

Στο μεταναστευτικό είναι σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική Λιβύη, σημείωναν οι ίδιες πηγές και τόνιζαν πως η Ελλάδα θα μεριμνήσει και σε επίπεδο ΕΕ ώστε το θέμα να τεθεί.

Τονίζουν δε πως η μη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αποστολής στη Λιβύη δεν αφορά την Ελλάδα και πως δεν έχει υπάρξει συζήτηση περί ευρωπαϊκής ή άλλης αποστολής από την πλευρά της Λιβύης.

Συνεννόηση για το μεταναστευτικό δεν έχει υπάρξει ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με τη Γαλλία

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συζητά στο ανώτατο επίπεδο με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. «Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται επειδή η Ελλάδα πήρε την πρωτοβουλία. Δεν αντιδρούμε, αλλά δρούμε».

«Η Ελλάδα δεν δέχεται κανένα απολύτως τετελεσμένο. Το τουρκολιβυκό δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα, άρα η ύπαρξη του εμποδίζει τις τεχνικές συζητήσεις».

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ΑΣΣ Ελλάδας- Τουρκίας

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.

Όπως επισήμανε η ίδια πηγή, δεν ήταν εφικτό να οργανωθεί εντός του Ιουλίου, λόγω βεβαρημένου προγράμματος με πολλά γεγονότα που έτρεχαν και κορυφαίο το Κυπριακό. Τώρα πηγαίνουμε για Σεπτέμβριο.

Η ίδια πηγή εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου θα πραγματοποιηθεί και προσέθεσε ότι δεν μπορεί γίνει ηλεκτρική διασύνδεση των Κατεχόμενων με την Τουρκία.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη συνεργασία ΕΕ σε θέματα άμυνας με την Τουρκία, η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία έχει αναβαθμίσει την αμυντική βιομηχανία και αυτό το γεγονός δίνει πλεονέκτημα σε όποια χώρα έχει αμυντική βιομηχανία.

«Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει απρόσκοπτα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε καμία συμφωνία με τρίτη χώρα που βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα», ανέφερε.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε εξακολουθεί να θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει δρόμος συνεννόησης με την Τουρκία. «Καλό είναι να θυμόμαστε τις 7.000 παραβιάσεις, τις χαώδεις μεταναστευτικές ροές και το κλίμα εχθροπάθειας. Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα λύσουμε σε δύο χρόνια όσα δεν έχουν λυθεί επί δεκαετίες, αλλά να μπορούμε να χειριζόμαστε τα γεγονότα χωρίς να γίνουν κρίσεις».

«Οι κόκκινες γραμμές δεν αλλάζουν το γνωρίζαμε από την αρχή. Η πραγματικά μακρά ειρήνη στην περιοχή θα προέλθει μόνο αν έχουμε οριοθέτηση. Δεν υπάρχει στο άμεσο μέλλον αυτό το ενδεχόμενο, διότι υπάρχει διαφορά στο εύρος της συζήτησης. Η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα».

Πηγή: skai.gr

