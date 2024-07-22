Από τα Γιάννινα όπου το μεσημέρι συναντήθηκε με το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε αιχμηρά τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και την προκλητική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στην Κύπρο για τη μαύρη επέτειο των πενήντα ετών από τον "Αττίλα", που άφησε πίσω χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους και χιλιάδες Ελληνοκύπριους που απομακρύνθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες.

Βρέθηκα στην Κύπρο για να δηλώσω την αλληλεγγύη μου στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στις οικογένειες των θυμάτων... Όμως, δυστυχώς, ας είμαστε ειλικρινείς. Οι δηλώσεις Ερντογάν καθώς και άλλων Τούρκων πολιτικών δείχνουν το περιθώριο και τον ορίζοντα να βρεθεί μια βιώσιμη λύση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας χαρακτηρίζει "ειρηνική επιχείρηση" τον "Αττίλα", που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και μια τεράστια καταστροφή, καταλαβαίνουμε ότι οι ελπίδες είναι λιγοστές».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «η Τουρκία παραμένει αμετανόητη. Μια αναθεωρητική δύναμη που προσβάλλει και υπονομεύει το διεθνές δίκαιο» ενώ απέδωσε τεράστια ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σ άλλες ισχυρές δυνάμεις, που επιτρέπουν αυτήν τη συμπεριφορά .

«Θέλουμε βιώσιμη λύση, αλλά αν η Τουρκία συνεχίζει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια έχοντας ως στόχο τη διχοτόμηση του νησιού, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά οικονομικές κυρώσεις και βέβαια εμπάργκο όπλων. Δεν μπορεί κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο ΝΑΤΟ, καθώς και άλλοι ισχυροί του κόσμου να έχουν μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα με μία χώρα που υπονομεύει τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής», επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ερώτηση για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε:

«Έχουμε πάρα πολύ υψηλό κόστος και νέες επιδοτήσεις. Μα, οι επιδοτήσεις είναι "τα παίρνουμε από τη μία τσέπη του λαού και τα βάζουμε στην άλλη", με πολύ μεγάλη, κατά την ταπεινή μου άποψη, ευελιξία της κυβέρνησης σε σχέση με τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων παραγωγών. Όταν, λοιπόν, η πολιτική σου για την ενέργεια είναι μια πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και αφήνει τη χώρα αθωράκιστη σε ενεργειακές κρίσεις, τότε δεν λειτουργείς προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της ανάγκης για φθηνό κόστος παραγωγής. Εμείς αυτά τα θέματα αναδεικνύαμε -και από την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-, και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Για αυτό ζητούμε από τον ελληνικό λαό τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνουμε, και που κάνω προσωπικά. Οι μεγάλες κρίσεις της εποχής είναι: το πρόβλημα της στέγασης, η ενεργειακή κρίση και τα θέματα του κοινωνικού κράτους.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, παρά το φαραωνικό Ταμείο Ανάκαμψης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας. Χρησιμοποιήθηκαν πολύ λιγότερα απ' όσα έπρεπε για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οπότε, ξαναμπαίνουμε στον αγώνα δυναμικά. Προσπαθώ να ακουστεί ο λόγος της Δημοκρατικής Παράταξης, της προόδου, της συνέπειας, της υπευθυνότητας και όχι της συντήρησης και του λαϊκισμού σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Γιατί ο λαϊκισμός και η συντήρηση, απ' όπου και αν προέρχονται, δεν νομίζω ότι υπηρετούν το μέλλον της πατρίδας μας».

Πηγή: skai.gr

