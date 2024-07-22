«Οι θέσεις που έχουν εκφραστεί είναι η ελληνική θέση, και από τον πρωθυπουργό και από τον υπουργό Εξωτερικών και από τον υπουργό 'Αμυνας και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από εμένα και το σύνολο των μελών της κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση με ενιαία γραμμή, με την εθνική θέση τοποθετείται σε κάθε ευκαιρία» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις δηλώσεις Ερντογάν.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στην Κύπρο και αφού σημείωσε ότι για πρώτη φορά Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε το «παρών», ανέφερε: «Είναι πραγματικά λυπηρό, παραπάνω από λυπηρό, να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης στη χώρα, τα οποία να υιοθετούν την τουρκική προπαγάνδα, να υιοθετούν αυτά που λέει η άλλη πλευρά για τους δικούς της λόγους, χωρίς να έχει ακούσει την ομιλία του πρωθυπουργού. 'Ασχετα από τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων ή της έντονης κριτικής από Μέσα, πρέπει κάποια πράγματα να τα ξεχωρίζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να υπάρχουν Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα που να μας συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο, και να μιλάνε έτσι, όπως σήμερα κάποια πρωτοσέλιδα, για τον Έλληνα πρωθυπουργό, αποδεχόμενοι αυτό που λέει ο Ερντογάν».

«Παίζουν χωρίς να καταλαβαίνουν ένα ρόλο χρήσιμου ηλίθιου με αυτή την τακτική» υπογράμμισε. Επίσης επανέλαβε ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, δεν σημαίνει αφέλεια, δεν σημαίνει την παραμικρή υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη διαχρονική εθνική θέση, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την ανάρτηση του κ. Κασσελάκη είπε ότι θα ήταν καλό να ήταν παρών στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. «Θα ήταν ακόμη καλύτερο ως εικόνα για την χώρα μας να ήταν εκεί και οι τρεις αρχηγοί των τριών μεγαλύτερων κομμάτων» είπε.

Σε ερώτηση για τις τιμές των ακτοπλοϊκών και το ενδεχόμενο παρέμβασης της κυβέρνησης, αφού είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αναγγείλει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά, ανέφερε: «Αυτό που έχουμε πει είναι ότι μελετάμε τις τιμές και συγκριτικά με πέρυσι (δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές) και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γίνονται έλεγχοι και αν υπάρχει κάτι στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ως κράτος, τότε αυτό ανακοινώνεται».

«Είμαστε ξεκάθαροι με τον κόσμο και δεν καλλιεργούμε προσδοκίες για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν» πρόσθεσε. Σε ερώτηση για το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ενισχύει τον τομέα της ψυχικής υγείας και με πόρους και με προσωπικό και δεν υπάρχει ζήτημα ιδιωτικοποίησης.

Τέλος κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόσφατο ατύχημα με αμαξοστοιχία είπε: «Η κυβέρνηση κινείται με πράξεις, βελτιώνοντας τις υποδομές και η αντιπολίτευση με συκοφαντίες και εύκολα λόγια».

«Προσπαθούμε να τρέξουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα» είπε υπογραμμίζοντας «ότι αυτή θα είναι η τετραετία των εγκαινίων και της ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει το κόμμα των μουσαμάδων, οπότε το κόμμα των μουσαμάδων να κουνάει το δάχτυλο, σε μια κυβέρνηση που αποδέχεται τα πολλά λάθη που έχουν γίνει διαχρονικά και το πόσο πρέπει να τρέξουμε, είναι τουλάχιστον υποκριτικό» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

