Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 16,2 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, που παρουσίασε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 31,5%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15,3%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,2%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜέΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%.

Στην ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε νέο πολιτικό κόμμα πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε, το 80% απαντά «όχι/μάλλον όχι» και το 16% «σίγουρα/μάλλον ναι».

Oι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ερωτήθηκαν και για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Το 47% εκτιμά ότι ήταν «πολύ/μάλλον σωστή» απόφαση, το 28% θεωρεί την κίνηση «πολύ, μάλλον λανθασμένη», ενώ το 25% απαντά «ΔΞ/ΔΑ».

