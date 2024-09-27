Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: «Ήταν το ΠΑΣΟΚ του 2021 αυτό που είναι σήμερα;»

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με όλες τις εξελίξεις γύρω από τις εσωκομματικές εκλογές της 6ης Οκτωβρίου.

Αρχικά, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να διακρίνεται από συνέπεια, σοβαρότητα και πολιτικό πολιτισμό, χωρίς αντιπαραθέσεις και τοξική σύγκρουση. «Από εκεί κι έπειτα, όλα τα στελέχη πρέπει να είναι μετριοπαθή, να μην κάνουν χαρακτηρισμούς. Δεν είναι μόνο το να πάμε καλά μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, περιμένω κάτι που δεν άκουσα στο ντιμπέιτ: δημόσια δέσμευση όλων των υποψηφίων ότι θα είναι υποψήφιοι στις πρώτες εθνικές εκλογές με τα ψηφοδέλτιά μας».

«Θα συζητήσουμε το θέμα της επιστολικής ψήφου - Μιλάνε για παρασκηνιακά παιχνίδια σε μένα;»

Αναφορικά με τη σύγκρουση με τον Χάρη Δούκα, σχολίασε πως «αν έχει γράψει κάτι προσβλητικό κάποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ, κακώς. Πρέπει να υπάρχει μια ηθική συμπεριφορά, μια σοβαρότητα με αξιοπρέπεια, αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Κι επειδή ακούω περί δολοφονίας χαρακτήρων, ξέρετε τι έχω ακούσει εγώ κατά καιρούς; Έρχονται και μιλάνε για παρασκηνιακά παιχνίδια σε μένα, που στήθηκε ένα ολόκληρο παρακράτος απέναντι για να μην εκλεγώ πρόεδρος;»

Κάνοντας την αυτοκριτική του, απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι η επικοινωνιακή πολιτική έπρεπε να είναι πιο επιθετική, αφού δεν είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να είναι συνολικά δεύτερο σε όλη την περιφέρεια και τέταρτο στην Αθήνα. «Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότερο ψηφοδέλτιο με πιο καλή επικοινωνία άμεσα. Εγώ δεν δέχομαι να ακούγεται ότι δεν πήγαμε καλά ενώ πρασίνισε όλη η Κρήτη. Ως προς την επιστολική ψήφο, ίσως έπρεπε να το χειριζόμασταν καλύτερα. Τώρα θα το συζητήσουμε αν έρθει εκ νέου νομοσχέδιο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το θέμα είναι να μην αλλάξει στο παρά πέντε με τροπολογίες από το παράθυρο».

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «αν μείνει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, θα κάνει κακό στη χώρα. Τι εικόνα εκπέμπεις στην Τουρκία αν γνωστοποιείται ότι παρακολουθείς τον ίδιο τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων; Μιλάμε για πρωταθλητές στη διαφθορά, είναι αμετανόητοι, χρεοκόπησαν τη χώρα από το 2009, τώρα έχουν υποκλοπές και Τέμπη και δεν παραιτείται κανείς», προσθέτοντας:

«Είμαι δυόμιση χρόνια πρόεδρος και ρωτώ, έχει καμία σχέση το ΠΑΣΟΚ του 2021 με αυτό που είναι σήμερα; Ένα κόμμα που πήγε στο 13% και βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση, πήρε δυο περιφέρειες, τους δυο μεγάλους δήμους, ρύθμισε τα χρέη του και έχει ανανεώσει το προσωπικό του, όλα αυτά είναι λίγα πράγματα;»

«Θα προτείνω αλλαγή επιλογής της Ελληνικής Δικαιοσύνης»

Ερωτηθείς για το τι θα κάνει σε περίπτωση αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως θα προτείνει αλλαγή στην επιλογή της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

«Είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να επιλέγει η ίδια την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Θα πρέπει να βρεθεί ένας διαφορετικός τρόπος που θα γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι δυνατόν ο καθένας να θεσμοποιεί ό,τι κατεβάζει στο κεφάλι. Αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν με ωριμότητα, η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι που υποβαθμίζεται συνεχώς. Αυτήν τη στιγμή έχουμε ένα πρωθυπουργικοκεντρικό σύστημα, ενώ για μένα θα έπρεπε να έχει πιο ενισχυμένο ρόλο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.