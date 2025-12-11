Της Δώρας Αντωνίου

Τα μικρά περιθώρια κινήσεων για την εκτόνωση της κρίσης στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων επιβεβαιώνονται μέρα με την ημέρα. Ο καιρός περνάει, τα μπλόκα επιμένουν και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει το αντίδοτο για να μην φτάσουμε στις γιορτές με τα τρακτέρ στους δρόμους.

Πέρα από τα προβλήματα που προκαλούν οι κινητοποιήσεις, η παρατεταμένη παραμονή των τρακτέρ στους δρόμους κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στερεί από την κυβέρνηση το περιθώριο να αναδειχθούν άλλα θέματα, στην προβολή των οποίων επενδύει για να κερδίσει και δημοσκοπικά οφέλη. Η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει επικοινωνιακά για να αναδείξει τις νέες φοροελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και μια σειρά από παροχές και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, κινδυνεύει να επισκιαστεί από τις κινητοποιήσεις και να μείνει σε δεύτερη μοίρα, δίνοντας στην αντιπολίτευση ένα πεδίο για να πιέσει την κυβέρνηση στη Βουλή.

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση επιθυμούν να αποκλιμακωθεί το αγροτικό μέτωπο το συντομότερο δυνατόν. Χθες, ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των πληρωμών που αφορούν του αγρότες, αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρχουν για οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη ενίσχυση. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε το προσκλητήριο για διάλογο «σε υψηλό επίπεδο», όπως είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών. Προϋπόθεση, βεβαίως, είναι καταρχάς να προκύψει αντιπροσωπεία και κατά δεύτερον να μορφοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα, κοινά για όλους ώστε η όποια συζήτηση να αφορά όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί. «Απευθύνω έκκληση» είπε ο κ. Μαρινάκης «στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, -όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός-, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, συγκεκριμένη όμως, δηλαδή είναι οι τάδε, οι συγκεκριμένοι 5-10- 15 όσοι είναι τέλος πάντων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη στιγμή να πω την επόμενη ημέρα το πολύ θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Όλοι αναμένουν τώρα τις αποφάσεις που θα ληφθούν το Σάββατο στην πανελλαδική συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας. Εκεί θα φανεί ποιες είναι οι διαθέσεις απέναντι στο κυβερνητικό προσκλητήριο.

Σε συνέχεια της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε χθες το απόγευμα στη δημοσιότητα αναλυτικό κατάλογο με τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι τώρα από όλες τις πηγές προς τους αγρότες, αναφέροντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ.

Αυτό, βεβαίως, δεν έχει δείξει μέχρι τώρα να καθησυχάζει τους διαμαρτυρόμενους στα μπλόκα παραγωγούς. Ενώ ερωτήματα για το πόσο σωστή ήταν η μέχρι τώρα διαχείριση της κατάστασης από την κυβέρνηση έχουν και αρκετοί βουλευτές της Ν.Δ., όπως κατέστη σαφές στη συνάντηση που είχε χθες μαζί τους ο κ. Τσιάρας. Μια συνάντηση που προφανώς έγινε και προκειμένου να τεθούν εκεί τα ζητήματα που αφορούν τις κινητοποιήσεις και να μην επισκιάσουν την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ο κ. Τσιάρας άκουσε παράπονα και επικρίσεις. Ερωτήματα για τους χειρισμούς που έχουν οδηγήσει στα μπλόκα και τους αγρότες που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, για τους ελέγχους και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κ.λπ.. Η παρουσία του Μάκη Βορίδη στη συνάντηση δεν περνάει απαρατήρητη, όπως και το ερώτημα που έθεσε: «Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο». Ενδεικτική του κλίματος που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις εκλογικές περιφέρειές τους, όσον αφορά το πόσο καταφέρνει να ακουστεί η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, ήταν η αναφορά της Ζέτας Μακρή ότι «αν πάω να πω αυτά που μας είπατε υπουργέ, δεν θα προλάβω να πω μια λέξη».

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε αναλυτικά την αναγκαιότητα των ελέγχων και των διασταυρώσεων, τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων σε διαφορετική περίπτωση, ενώ αναφέρθηκε στα περιθώρια που υπάρχουν για βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως όσον αφορά το ενεργειακό κόστος.

