Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε νωρίτερα από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Νωρίτερα σήμερα για το κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες διαλόγου με τους αγρότες υπό τις παρούσες συνθήκες μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Προσωπικά έχω βρεθεί μαζί τους όσες φορές μού έχει ζητηθεί. Η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτή, το έχουμε πει πολλές φορές», επανέλαβε και απηύθυνε κάλεσμα πως αν το επιθυμούν μπορούν να έρθουν και σήμερα για συζήτηση.

«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά. Τα προβλήματα λύνονται μόνο να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Διαμαρτύρονται οι αγρότες αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα; Άλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε πως μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία οι αγρότες θα γίνει και η συνάντηση με την κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο καταδίκασε τις παραβατικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.