Πρόσω ολοταχώς για μεταρρυθμίσεις: Οι φοροελαφρύνσεις, οι συλλογικές συμβάσεις και οι αλλαγές στο κτηματολόγιο

Το μήνυμα ότι ανεβάζει στροφές στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των ευάλωτων στέλνει η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την αύξηση των εισοδημάτων.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την καταβολή, τη Δευτέρα, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές. Πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι του ευρύτερου πακέτου ενισχύσεων και ελαφρύνσεων ύψους πάνω από 2,5 δισ ευρώ, πυρήνας του οποίου είναι η σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και αναμένεται να φανεί στις “τσέπες” των φορολογούμενων από την 1 Ιανουαρίου 2026.

Κεντρική θέση στη φορολογική μεταρρύθμιση έχει η σημαντική μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών όπως και οι μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των φορολογικών βαρών στη μεσαία τάξη των μισθωτών και στις οικογένειες με παιδιά με το βλέμμα στο ζήτημα του δημογραφικού. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δύο ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση εντός της περασμένης εβδομάδας. Αυτές αφορούν: α) στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με στόχο την επέκταση τους σε περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους στην ελληνική οικονομία και β) στη δημιουργία του νέου φορέα Εθνικού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης στην αρμοδιότητα του οποίου θα περάσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις χαρακτηρίστηκε “Ιστορική” δεδομένου ότι μ’ αυτήν καταργούνται μνημονιακοί νόμοι και γίνεται επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης της χώρας από τους δανειστές. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσία των προέδρων της ΕΕ, του ΣΕΒ της ΕΒΕΕ, του ΣΒΕ, των Εμπόρων και του ΣΕΤΕ με προοπτική να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του 2026

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων:

- Την κατάργηση μνημονιακού μέτρου που αφορούσε τη μετενέργεια και προβλέπει ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών στις διαπραγματεύσεις σε διάστημα 3 μηνών επανέρχεται πλήρως το καθεστώς που ίσχυε πριν τις διαπραγματεύσεις μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης

- Τη μείωση από το 50% σε 40% της ελάχιστης εκπροσώπησης των εργαζομένων σε έναν κλάδο προκειμένου η συμφωνία για την συλλογική σύμβαση να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου

- Την επιτάχυνση των διαδικασιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαιτησία σε περιπτώσεις διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότεροι εργαζόμενοι, αφού προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων θα καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

Ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα είναι πλέον αρμόδιος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που ανήκει σήμερα στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Πρόκειται για μεταρρύθμιση που αφορά την αναμόρφωση των υπηρεσιών δόμησης με την δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης (“one-stop-shop”) για όλα τα θέματα που αφορούν το ακίνητο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη δόμηση. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δεδομένου ότι οι σημερινές Υπηρεσίες Δόμησης λαμβάνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία (3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών συγκριτικά με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Στόχος είναι στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026 να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος, τον Ιούνιο του 2026 να ξεκινήσει η εφαρμογή του αρχικά σε 3 Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα και στις αρχές του 2027 να τεθεί σε πλήρη λειτουργία

Μεταξύ των επόμενων παρεμβάσεων που λαμβάνουν θέση στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης είναι:

- Τα νέα χωροταξικά σχέδια για τη βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό.

- Παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των αδειοδοτήσεων για τη διενέργεια επενδύσεων.

- Η μείωση του κόστους της ενέργειας για τις βιομηχανίες με βάση τις προτάσεις που συζητούν κυβέρνηση και επιχειρήσεις

- Η δημιουργία του νέου εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών με βάση το οποίο θα υπάρξει πλήρης καταγραφή των ενισχύσεων που χορηγούνται και των δικαιούχων τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.