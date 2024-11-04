Την άμεση σύγκληση της ΚΟΕΣ προκειμένου τα στοιχεία από τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων να τεθούν υπόψιν των μελών και εν συνέχεια να ανακοινωθούν από το κόμμα ζητούν οκτώ μέλη της που πρόσκεινται στην πλευρά Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα αναφέρουν στο αίτημα τους:

«Σύντροφοι/ες,

Μία ολόκληρη ημέρα μετά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των συνέδρων και η ΚΟΕΣ δεν έχει ακόμη συνεδριάσει, προκειμένου το κόμμα να δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων στις κάλπες, καθώς και τον συνολικό αριθμό των συνέδρων ανά ΟΜ.

Επειδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρουσιάζει εικόνα μη οργανωμένου κόμματος, ζητούμε την άμεση σύγκληση της ΚΟΕΣ προκειμένου τα παραπάνω στοιχεία να τεθούν υπόψη ημών των μελών και εν συνεχεία να ανακοινωθούν από το κόμμα.

4 Νοεμβρίου 2024

Τα μέλη της ΚΟΕΣ

Βουλγαράκης Γιάννης

Καλουδιώτη Μαρία

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μωραϊτης Θάνος

Παπαϊωάννου Γιάννης

Τζάκρη Θεοδώρα

Ντζιμάνης Γιώργος».

