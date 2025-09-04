Αλλαγή ρόλων για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Από το 2012 και για 13 συνεχόμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη είτε ως κυβέρνηση είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν είναι κάτι που υπολόγιζαν στην Κουμουνδούρου ένα χρόνο πριν. Ακόμα και πέρυσι τον Σεπτέμβριο που το κόμμα άλλαζε πρόσωπο με την αποπομπή του Στέφανου Κασσελάκη από την προεδρία, το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε εκπροσωπηθεί από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκο Παππά. Η αλλαγή και η απώλεια του θεσμικού ρόλου είναι κάτι που πλήγωσε το κόμμα από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα ήταν απαραίτητη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει το «ντεπούτο» του ως αρχηγός του δεύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος σε οχτώ ημέρες και αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει.

Πέρα από την περιοδεία που θα πραγματοποιήσει σε Πέλλα, Ημαθία και Πιερία από αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί στην πατρίδα του το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η ομιλία στο Βελλίδειο (19.00) και την επόμενη η συνέντευξη τύπου. Έχει κάνει ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα πολλές επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική ομιλία του, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί. Συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και στις διαδηλώσεις της 6ης Σεπτεμβρίου παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου.

Αυτό που λένε στην Κουμουνδούρου είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρά τις εξαγγελίες που θα κάνει και το «πακέτο» παροχών που ετοιμάζει να εξαγγείλει θα πρέπει να απαντήσει στην ελληνική κοινωνία σε τρία βασικά ζητήματα:

Τι θα κάνει με το στεγαστικό πρόβλημα που επιδεινώθηκε

Πώς θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια

Με ποιον τρόπο θα στηριχθούν τα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ και στα σχολικά είδη.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος στο Βελλίδειο ο Σωκράτης Φάμελλος θα αναδείξει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το κόμμα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η κατάργηση του ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και η μείωση του στα νησιά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος αναμένεται να προτάξει και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον θεσμικό εκτροχιασμό που όπως υποστηρίζουν συνέβη στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου, καθώς και σε όσα θα επακολουθήσουν το φθινόπωρο με τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά.

Στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στην Κουμουνδούρου αναδεικνύεται είναι η ανάγκη να γίνει η αρχή για την ανασύνταξη του κόμματος και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η δημιουργία ενός εκλογικού μετώπου με τη Νέα Αριστερά είναι μέσα στους σχεδιασμούς σε μια νέα προσπάθεια οι σημερινές ισορροπίες να αλλάξουν. Ο χρόνος πιέζει και με δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να κινηθεί αποκλειστικά μόνο του η ΔΕΘ είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Σωκράτη Φάμελλο να στείλει νέα μηνύματα για την ανασύνταξη του χώρου απέναντι στην κυβέρνηση.

Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν να συμμετέχουν σε όλη τη σεναριολογία που αναπτύσσεται σχετικά με τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε ποτέ υπήρξε θέμα, όπως τονίζουν, από την πλευρά του προέδρου, σχετικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στον Economist. Απλώς το πρόγραμμα του κ.Φάμελλου δεν του επιτρέπει να είναι παρών και ο Χρήστος Γιαννούλης θα τον εκπροσωπήσει. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο ποια στελέχη και βουλευτές θα έχουν εξασφαλίσει την πολυπόθητη πρόσκληση και θα βρίσκονται στο Βελλίδειο αύριο το απόγευμα που ο κ.Τσίπρας θα κλείσει τις εργασίες του Economist.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.