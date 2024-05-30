Αλέξης Τσίπρας: Κυρώσεις στο Ισραήλ αν δεν γίνει άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να δώσει σαφές μήνυμα - στο πλαίσιο της Έκθεσής του - ότι υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ αν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα", υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της πολιτικής επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης του που πραγματοποιείται στο Όσλο.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας "υπογράμμισε, ότι τα λόγια δεν φτάνουν, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Γάζα και να αποφασιστεί ουσιαστική πίεση στο Ισραήλ για άμεσο τερματισμό των επιχειρήσεων με παράλληλη πίεση για άμεση επιστροφή ομήρων από Χαμάς. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζει η Ευρώπη, υπονομεύουν καθημερινά την έννοια των ευρωπαϊκών αξιών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.