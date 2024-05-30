Μιχαηλίδου: Αναβαθμίζουμε Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Σε πλήρη εφαρμογή 1η Ιουλίου

«Σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, προωθούμε την αναβάθμιση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 σε βιομηχανία και λιανεμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες πραγματοποιούμε απ' άκρου εις άκρον της χώρας, όπως και η σημερινή, εδώ στην Θήβα, όπου στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνουν απαντήσεις και λύσεις, όπου απαιτείται».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, που έδωσε σήμερα το «παρών» στην ενημερωτική εκδήλωση για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη βιομηχανία, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Ήρθαμε σήμερα στην Στερεά Ελλάδα, που αντιπροσωπεύει το 14% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της βιομηχανίας της χώρας, για να δώσουμε απαντήσεις και τεχνικές λύσεις σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου.

Όπως και εσείς, θέλουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τους εργοδότες και θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους. Είμαστε ανοιχτοί σε βελτιωτικές παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της, χωρίς να αλλοιώνουν τον σκοπό της θεσμοθέτησής της» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έκανε γνωστό πως οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης θα εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης της Ψηφιακής Κάρτας, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και στον τρόπο που είναι δηλωμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

«Αυτή η αλλαγή που προωθούμε», είπε η κ. Μιχαηλίδου, «είναι αποτέλεσμα του ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου που έχουμε με τους εμπλεκόμενους. Στόχος μας και βασικό μας μέλημα είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι, μέσα στις επόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", θα έχουμε επιλύσει τα περισσότερα προβλήματα που μας έχουν επισημανθεί, καθώς θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώριση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων του ωραρίου και των υπερωριών».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε επίσης ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

«Σε αυτό είμαστε δίπλα σας και σας θέλουμε δίπλα μας», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη βιομηχανία, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, συμμετείχε η γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη και ο γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

Από την πλευρά των βιομηχάνων, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από 150 βιομηχανίες και μίλησαν ο πρόεδρος του ΣΒΣΕ, Πάνος Λώλος, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος

Ο. Βιδάλης και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, Γιώργος Ξηρογιάννης.

