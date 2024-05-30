Αιχμές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης αναφορικά με το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κληθείς να σχολιάσει τις προκλήσεις κυβερνητικών στελεχών της Βόρειας Μακεδονίας και την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση του ζητήματος από τη ΝΔ, αναφέροντας ότι «δίχασαν κόσμο, τον κατέβασαν στους δρόμους και φόρεσε την περικεφαλαία του 2019 και έκτοτε όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα για να ακυρώσει τις θετικές πλευρές αυτής της συμφωνίας, αλλά αντ’ αυτού αυτή τη στιγμή έρχεται και μας λέει «Είναι μια επιζήμια συμφωνία, αλλά την τηρώ».

«Εάν είναι επιζήμια συμφωνία, ας πάει στο VMRO, το οποίο είναι εξάλλου και όμορο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ας πάει εκεί πέρα να συμφωνήσουν μια επωφελή συμφωνία» πρόσθεσε.

«Κάτι μου λέει ότι αν πραγματικά πιστεύει ο πρωθυπουργός αυτά τα οποία λέει και δεν τα λέει απλά για να παραπλανήσει τον κόσμο, όταν συγχρόνως παραδέχεται ότι και ο πατέρας του και η αδερφή του ήταν υπέρ αυτής της λύσης, αλλά δεν του έδινε ο τότε πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας» τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι «εάν όντως διαφωνεί με τη συμφωνία, είμαι σίγουρος ότι θα βρει ευήκοα ώτα στην τωρινή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Ας πάει εκεί λοιπόν να κάνει μια επωφελή συμφωνία, αλλιώς ας παραδεχτεί ότι την εργαλειοποίησε και ότι λέει ψέματα για άλλη μια φορά στον ελληνικό λαό».

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση από τη μονταζιέρα και τις συσκέψεις για μπάζωμα μέχρι τη συμφωνία των Πρεσπών και την κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που προτείνουμε, από ψέμα άλλο τίποτα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τα Τέμπη

Για το θέμα των Τεμπών και το βίντεο που ανάρτησε και μιλά για συγκάλυψη ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Το βίντεο είναι ρεπορτάζ ενός μεγάλου σταθμού, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν παίχτηκε στα μίντια της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ επιλεκτικά παρουσιάζουν αυτά τα ρεπορτάζ, αλλά είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να απαντηθεί.

Γιατί όντως είναι έγκλημα. Όταν ήμουν στο στρατόπεδο και άκουγα στη Βουλή τον πρωθυπουργό να αναλύει το ζήτημα των Τεμπών, είπε ότι εάν δεν είχε κάνει λάθος ο σταθμάρχης, αυτή τη στιγμή θα ζούσαν αυτά τα παιδιά, έλοντας να καταλογίσει εκεί το ανθρώπινο λάθος.

Με την ίδια λογική, εάν δεν είχε αμελήσει τις έγγραφες προειδοποιήσεις ο υπουργός, ο κ. Καραμανλής για δύο χρόνια θα ζούσαν σήμερα αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Στο γεγονός ότι η τραγωδία των Τεμπών προηγήθηκε των εθνικών εκλογών, στις οποίες ο Μητσοτάκης πήρε τον Ιούνιο 41% και σε ερώτηση για το τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα για να αλλάξει η στάση των ψηφοφόρων, ο κ. Κασσελάκης απαντά: «Βεβαίως έχει αλλάξει, έχουμε τη μονταζιέρα με τον τραμπουκισμό της κόρης του και της αδερφής των θυμάτων, που λέει στον πρωθυπουργό στην Κέρκυρα, ότι είμαι η αδερφή αυτών των θυμάτων και λοιπά, την αγνοεί και οι αστυνομικοί τον τραμπουκίζουν.

Έχουμε καινούρια δεδομένα τώρα, έχουμε καταθέσει καινούργιο κατηγορητήριο και η Νέα Δημοκρατία δεν μας λέει εάν θα αφήσει τον κ. Καραμανλή να πάει στη Δικαιοσύνη. Και έχουμε πλέον και πληροφορίες για μια μυστική συνάντηση.

Ξημέρωμα 1η Μαρτίου γίνεται αυτό το έγκλημα. Δύο μέρες αργότερα, ακριβώς 48 ώρες αργότερα, υπάρχει μια μυστική συνάντηση, η οποία ουδέποτε είχε αναφερθεί στις καταθέσεις που έδωσαν στη Βουλή. Ουδέποτε. Την έκρυψαν, στην οποία είναι ο κ. Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και είναι και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Ποιου την απόφαση μεταδίδει ο κ. υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, εάν όχι του πρωθυπουργού; Το ίδιο και για τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών. Γίνεται λοιπόν μια μυστική σύσκεψη στην οποία αποφασίζεται ένα μπάζωμα. Να πεταχτούν οστά νεκρών ανθρώπων σε χωράφια και να καλυφτούν στοιχεία» τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΙΡΙΖΑ διευκρίνισε: «Αυτό λέει το ρεπορτάζ και δεν έχω δει καμία διάψευση. (…) Αυτή η απόφαση για το μπάζωμα, η οποία παρεμπιπτόντως κόστισε 700.000 ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο, όταν εάν έφτιαχναν την τοπική αυτοδιοίκηση στη Λάρισα θα ήταν 200.000 ευρώ. Εάν το είχανε κάνει αυτό (…) θα είχαν σωθεί αυτά τα παιδιά. Άρα τώρα παίρνουν μια απόφαση να μπαζώσουν, δήθεν για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια των τρένων, τα οποία ξεκίνησαν 25 μέρες αργότερα. Μπάζωναν επί τρεις μέρες, χωρίς να το ξέρει ο ελληνικός λαός και έκρυψαν αυτή τη συνάντηση. Και η ερώτηση που πρέπει να ρωτάει όλος ο λαός – γιατί είναι η αξιοπιστία του συστήματος, είναι η αξιοπρέπεια του λαού μας – είναι, “κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρατε για το μπάζωμα πριν γίνει; Ναι ή όχι; Μπορεί να μας πει ο πρωθυπουργός ναι ή όχι, αν γνώριζε για το μπάζωμα πριν γίνει; Γιατί δεν τον ρωτάει κανείς στα μίντια αυτή την ερώτηση;».

«Η ανθρώπινη ευθιξία, η δικαιοσύνη δεν είναι κομματικό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας» υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης απαντώντας στις θεωρίες κάποιων που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών για να κερδίσει ψήφους στις ευρωεκλογές. «Δεν εργαλειοποιείς τη δημοκρατία, όταν ζητάς οι θεσμοί να τηρούνται, είτε πρόκειται για υποκλοπές είτε πρόκειται για Τέμπη».

Για τον πρωθυπουργό ανέφερε, σχετικά με το ζήτημα των Τεμπών: «Είσαι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, μπορείς να προβείς σε άρση του απορρήτου των στελεχών σου, να ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν. Δεν το κάνει. Δεν σέβεται τη νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι η αλαζονεία του 41%. Πήρα 41%, όπως μου είπε και εμένα στη Βουλή, μου λέει αυτό κρίθηκε στο ζύγι του 41%. Ε λοιπόν, 9 Ιουνίου, αυτή η αλαζονεία θα πάρει την απάντησή της από τον ελληνικό λαό. Δεν πάει άλλο. Όπως υπάρχει και το ψέμα περί ακρίβειας που έλεγε προεκλογικά ότι ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Μετά λέει τη χώρα μπανανία». «Ποιο είναι το βαθύ κράτος, αν δεν είναι η οικογένεια Μητσοτάκη;» είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπολύοντας ουρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις κατηγορίες του κ. Μητσοτάκη ότι για μία ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται «λεφτόδεντρα» και αν εφαρμοστούν οι προτάσεις του η χώρα θα χρεοκοπήσει, απάντησε ο κ. Κασσελάκης: «Ξέρω πολύ καλά ότι πολύς κόσμος απογοητεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και εγώ ο ίδιος στο εξωτερικό που ήμουν εκείνη τη χρονιά ήμουν απογοητευμένος, όπως ήμουν επίσης απογοητευμένος από τα χρόνια που είχαν προηγηθεί, στα οποία έβλεπα τον κ. Σαμαρά, τον κ. Βενιζέλο, όλους αυτούς των μνημονίων, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα στο τέλος της ημέρας στη χώρα. Μηδέν ευρώ στον κουμπαρά και ο κόσμος ήταν σε απελπισία. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε θα προσπαθήσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε τα μνημόνια».

Για το 2015 είπε χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τότε αυτό που ήθελε η κοινωνία να κάνει. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πεινούσαν, άνθρωποι που ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Ήταν 300.000 οικογένειες με δύο γονείς και δύο παιδιά, άνεργοι. ήταν δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ασφάλιση υγείας. Τι έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Έπρεπε να κάτσει να χάσουν τη ζωή τους όλοι και μετά να έρθει όποιος έχει χρήματα που έχει κλέψει από το κράτος (…), να αγοράσει τη χώρα στα φτηνά; Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό το οποίο η κοινωνία εκείνη τη στιγμή αισθανόταν ότι έπρεπε να γίνει απέναντι στην Ευρώπη. Έγιναν λάθη, τα είχε παραδεχτεί ο προκάτοχός μου πολλές φορές. Από εκεί και πέρα όμως, άφησε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία. Έχω κατηγορήσει το ύψος του μαξιλαριού αυτού, έπρεπε να είναι χαμηλότερο. Το έχω πει αυτό, αλλά αυτό πάει να πει ότι ότι είχε μια έντιμη διακυβέρνηση».

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δημόσιο αγαθό

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στο γιατί σήμερα δεν είναι έντιμη η διακυβέρνηση, ανέφερε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια λέει ότι δεν είναι έντιμη διακυβέρνηση με την καταδίκη του κράτους δικαίου, με τα 2,5 δισ. σε έργα τα οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή σε ψηφιακές αναθέσεις, έργα ψηφιακής μορφής, 600 έργα σε 10 εταιρείες». Στο ποιοι κερδοσκοπούν σήμερα τόνισε: «Ψηφιακά έργα, μεσάζοντες σε τρόφιμα, ολιγοπώλια, τράπεζες. 40 δισ. έχει ζημιωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος ανακεφαλαιώνοντας τις τράπεζες και τώρα έχουμε τις πιο κερδοφόρες τράπεζες στην Ευρώπη με τεράστιες χρεώσεις και με τις μεγαλύτερες διαφορές στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Ε, όχι. Αυτό πρέπει να έχει ρύθμιση. Τέλος. Και στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε τεράστια αισχροκέρδεια. Σε άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν πολύ καλύτερα ρυθμισμένες αγορές. Κι εμείς εδώ έχουμε τεράστια ποσοστά κέρδους, ολιγοπώλια. Βλέπω τον Έλληνα να πληρώνει για τα δίκτυα και πυλώνες υψηλής τάσης για να έχουν οι άλλες δύο οικογένειες ανεμογεννήτριες να κουμπώνουν στο δωρεάν. Να υπάρχει δικαιοσύνη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δημόσιο αγαθό. Πρέπει να υπάρχει δημόσιος πυλώνας. Αν δεν μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά, αν δεν μπορεί, να νομοθετήσουμε, όπως μπορούμε αυτή τη στιγμή και το κάνει η κυβέρνηση. 5% πλαφόν στην κερδοφορία, στο ρεύμα».

Αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Πέρα από το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό, πάλι πάνε να το ιδιωτικοποιήσουν. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αγγλίας που έχει καταστροφή στο νερό εκεί πέρα που έγινε ιδιωτικό. Υπάρχουν και δύο κλάδοι, τομείς ας πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το μέλλον της κοινωνίας μας. Δεν είναι αυτονόητα. Η υγεία και η παιδεία. Τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν πάρα πολύ χαμηλή χρηματοδότηση. Πάνε να κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια τώρα για να ανοίξουν franchise παραρτήματα στην Ελλάδα στα οποία θα πληρώνουν τόσα δίδακτρα οι Έλληνες για να πηγαίνουν με υποτροφίες στην Αμερική. Αν ήταν όντως μη κερδοσκοπικά αυτά τα ιδρύματα, τότε θα έπρεπε να ήταν μέρος του δημοσίου και να μην είχαν δίδακτρα».

«Η υγεία πλέον με απογευματινά χειρουργεία, ιδιωτικές κλινικές, τεράστια υποστελέχωση, όχι μόνο έχει χάσει το δημόσιο χαρακτήρα της. Δεν είμαστε καν κοντά στην ιδέα ότι η υγεία είναι δικαίωμα κι εγώ υπόσχομαι ότι όταν κυβερνήσουμε θα φτιάξουμε μια για πάντα το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης».

Συνέχισε λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί θα δώσει παραπάνω μισθούς σε γιατρούς και νοσηλευτές. «37 δισ. μαξιλάρι χτίσαμε, 37 δισ. και σήμερα το μαξιλάρι. Έχουμε ανάπτυξη, δημοσιονομικά υποτίθεται και έχουμε και έναν πληθωρισμό ο οποίος μειώνει την αναλογία χρέος προς ΑΕΠ. Συγχρόνως, έχουμε τους υψηλότερους έμμεσους φόρους στην Ευρώπη μαζί με τη Σουηδία και γενικά πάρα πολύ υψηλή φορολόγηση. Άρα λοιπόν η ερώτηση δεν είναι (…) που βρίσκετε χρήματα. Η ερώτηση είναι που πάνε τα χρήματα που πληρώνουμε; Που πάνε; Ξέρετε που πάνε; Πάνε στις τράπεζες, Στις εισηγμένες εταιρείες, στα χρηματιστήρια. Μερικές κάνουν καλή δουλειά, έχουν εξαγωγικά προϊόντα και μπράβο τους. Αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουν ρεκόρ κερδών εισηγμένες εταιρείες, χρηματιστήρια, όταν συγχρόνως δεν μπορούν να περάσουν από το κατώφλι της τράπεζας (σ.σ. οι πολίτες), δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, μπλέκουν σε δικαστήρια για πέντε χρόνια. Έχουν τον ίδιο φόρο εισοδήματος με αυτές οι εισηγμένες εταιρείες».

Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναγνωρίσουν τώρα το κράτος της Παλαιστίνης

Αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την επίσκεψη του στα Παλαιστινιακά εδάφη και σε τι διαφέρει από τον Κ. Μητσοτάκη στο ζήτημα αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Καταρχάς δείχνει μια μεγάλη ανησυχία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας το ότι πριν καλά καλά πάω σε εμπόλεμη ζώνη, παρακαλώ, άρχισαν την καραμέλα περί σέλφι.

Εάν θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι όταν φτάνεις σε μια περιοχή που το πρωί έρχονται ρουκέτες από τη Χαμάς στο Ισραήλ και αργότερα το Ισραήλ δολοφονεί 45 αμάχους, παιδιά σε έναν καταυλισμό και στέλνει τα τανκς μέσα, αν αυτή η περιοχή είναι περιοχή για σέλφις, μάλλον έχει λάθος ορισμό των προορισμών διακοπών.

Προφανώς ο ίδιος έχει εμπειρία από την Όαση Σίβα, που πήγε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Η Παλαιστίνη πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου, μετά από χρόνια που προκαλεί όχι μόνο τον παλαιστινιακό λαό αλλά και τον δυτικό κόσμο με τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και τώρα όχι μόνο έχει προχωρήσει σε μια βάναυση σφαγή στη Γάζα, αλλά καταπατά και τις συμφωνίες στη Δυτική Όχθη.

Πιέζει πάρα πολύ την PLO και την κυβέρνηση της Παλαιστίνης. Kυριολεκτικά παρακρατά χρήματα που στέλνει η κυβέρνηση στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια μου είπε η κυβέρνηση της Παλαιστίνης, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει σε χέρια Παλαιστινίων.

Το 75% της Γάζας έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Πώς αυτό είναι αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εγώ θα έλεγα πρόκειται για μια εθνοκάθαρση, αν όχι για μια γενοκτονία.

Μου λέτε γιατί δεν πήγα να συναντήσω την κυβέρνηση του Ισραήλ. Δεν μπορώ να συναντήσω αυτή τη στιγμή μία κυβέρνηση η οποία συνειδητά, προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων, δολοφονεί με αυτό τον τρόπο. Είναι μία ανεπτυγμένη βιομηχανικά δημοκρατία, έχει καταδικαστεί η συμπεριφορά της και από τους εποικισμούς και από το Διεθνές Δικαστήριο και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, άρα λοιπόν, πώς κάθεται κάποιος να αμνηστεύσει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή;

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε πως κινείται «100%» στην γραμμή του Ζοζέπ Μπορέλ και συμπλήρωσε: «όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μπορούμε τη μία φορά να θέλουμε το Διεθνές Δικαστήριο και την άλλη να μην το θέλουμε.

Είναι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να σηκώσει ανάστημα και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να αναγνωρίσουν τώρα το κράτος της Παλαιστίνης, όπως έχει κάνει η Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία.

Λέει ο Κ. Μητσοτάκης για οδικό χάρτη. Ποιον οδικό χάρτη; Αφού έχει καταστρέψει τελείως το λαό της Παλαιστίνης ως κύριος Νετανιάχου; Τον οδικό χάρτη του κυρίου Νετανιάχου και της ακροδεξιάς κυβέρνησης που έχει αυτή τη στιγμή.

Νομίζω είναι καιρός η Ευρώπη, να σταθεί στο ύψος της ιστορίας, να πει ναι στα ιδεώδη της και στον ανθρωπισμό και όχι στα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να γίνει, να είμαστε ξεκάθαρα με το μέλλον της Παλαιστίνης. Αυτή είναι η σωστή μεριά της ιστορίας και η Ελλάδα πρέπει να είναι στη σωστή μεριά της ιστορίας, όπως ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου με τις σχέσεις που καλλιεργήθηκαν με τον Γιάσερ Αραφάτ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.