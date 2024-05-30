«Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν για τον κ. Κασσελάκη όλα όσα γνωρίζουν και για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κ. Κασσελάκης έχει την υποχρέωση να σταματήσει το κρυφτό» αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τα «Πόθεν Έσχες». Ο κ.Ρωμανός κατηγόρησε τον κ.Κασσελάκη για "θράσος" και "συκοφαντίες" επισημαίνοντας:

"Δεν έχει νόημα να αναλωθούμε για μια ακόμα φορά στο να απαντάμε στην χιλιοπαιγμένη κασέτα με τη λάσπη, τα ψέματα και τα λεφτόδεντρα 2.0 που αναπαρήγαγε απόψε ο κ. Κασσελάκης, σε μια ακόμα δημόσια επίδειξη τοξικότητας και άγνοιας!"

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ σημείωσε επίσης:

"Θέλει όμως πολύ θράσος να συκοφαντεί πολιτικούς του αντιπάλους, των οποίων το πόθεν έσχες έχει ελεγχθεί 20 φορές, κατηγορώντας τους για αδιαφάνεια, όταν ο ίδιος συνεχίζει να μη δίνει το δικό του πόθεν έσχες στη δημοσιότητα!".

Και κατέληξε λέγοντας:

"Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν για τον κ. Κασσελάκη όλα όσα γνωρίζουν και για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κ. Κασσελάκης έχει την υποχρέωση να σταματήσει το κρυφτό".

Πηγή: skai.gr

