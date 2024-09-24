Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το 2023, παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνταντίνο Τασούλα, η πρόεδρός της επιτροπής, Ειρήνη Σαρπ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη συνάντησή της με τον κ. Τασούλα, η κυρία Σαρπ ανέφερε ότι «τη χρονιά που πέρασε η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέδειξε ένα πραγματικά πλούσιο και πολύπλευρο έργο, με σημαντικές και καινοτόμες παρεμβάσεις στην οικονομική ζωή της χώρας μας, καθώς και με εξαιρετική παρουσία στο διεθνές περιβάλλον».

Όπως εξειδίκευσε, το 2023 η Επιτροπή εξέδωσε πλέον των 20 αποφάσεων και επέβαλε πρόστιμα άνω των 40 εκατ. ευρώ, αξιολόγησε εξαγορές και συγχωνεύσεις που γνωστοποιήθηκαν, πραγματοποίησε 10 επιτόπιους ελέγχους σε σχεδόν 40 εταιρείες, ολοκλήρωσε 2 κλαδικές έρευνες και μία κανονιστική παρέμβαση.

Προέβη, επίσης, σε σειρά άλλων ερευνών και ελέγχων νομιμότητας, αλλά και σε απαντήσεις πλήθους ερωτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

Η κυρία Σαρπ αναφέρθηκε και στη διεθνή παρουσία της Επιτροπής, τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού, στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, καθώς και στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και το Εμπόριο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπό την προεδρία του προκατόχου της, καθηγητή Ιωάννη Λιανού, δεδομένου ότι η ίδια ανέλαβε τα καθήκοντα της προέδρου τον Ιανουάριο του 2024 και επισήμανε πως το έργο της Επιτροπής «είναι απαιτητικό και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίησή του διαχρονικά χρειάζονται ενίσχυση και ανανέωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

