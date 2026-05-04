Στην υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Περάμου, προχώρησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, ύψους 522.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με ευρωπαϊκούς πόρους από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση τοίχων, καθώς και αντικατάσταση λέβητα κεντρικής θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δύο αυτών κτηρίων.«Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, με στόχο σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η σημερινή σύμβαση για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων και το Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Περάμου αποτελεί ακόμη μέρος αυτής της στρατηγικής, που μετατρέπει ευρωπαϊκούς πόρους σε απτό έργο για τις τοπικές κοινωνίες.

Με τον φίλο Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη συνεργαζόμαστε στενά, με κοινό στόχο να δώσουμε στον τόπο του σύγχρονες υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική. Η ενεργειακή αναβάθμιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που ήδη προχωρούν στην περιοχή, όπως η ανάπλαση της παραλίας Βαρέας, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Πέραμο, η διαρκής στήριξη κοινωνικών δομών – και το κυριότερο, το μεγάλο έργο υδροδότησης στην Κινέτα, που λύνει οριστικά ένα μείζον πρόβλημα δεκαετιών. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας ότι η Περιφέρεια είναι παρούσα σε κάθε γειτονιά, με σχέδιο, ευθύνη και μετρήσιμο αποτέλεσμα.»

Από πλευράς του, ο κ. Μαργέτης δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός ουσιαστικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που βελτιώνει τις συνθήκες για μαθητές και εργαζόμενους ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά για τη χρηματοδότηση, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας που εργάστηκαν με συνέπεια για την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας, ξεπερνώντας δυσκολίες που υπήρχαν. Στόχος μας είναι η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Μεγαρέων Βασίλης Σάλτας και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

