Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ ο Μ. Σχοινάς

Η ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, με στόχο τη διασφάλιση της παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το κύριο θέμα των διήμερων εργασιών του 'Ατυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο οποίο θα συμμετάσχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρίσεων στον αγροτικό τομέα, με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και της αστάθειας των αγορών.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα αλιείας, βασικό αντικείμενο θα αποτελέσει η αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, του θεμελιώδους ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στη διαδικασία αξιολόγησης εντοπίζονται προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων, την πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ενσωμάτωσης πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, τη θαλάσσια ρύπανση και την ολοκληρωμένη θαλάσσια διαχείριση.

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δεσμευτικής πολιτικής πρωτοβουλίας MedFish4Ever.

Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κρατών-μελών της Μεσογείου, ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

