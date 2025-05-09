Του Γιάννη Ανυφαντή

Πολεμικό ήταν το κλίμα στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την… παρ’ ολίγον ματαίωση συζήτησης επίκαιρης ερώτησής της στην Ολομέλεια για τα βίντεο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η συζήτηση της επίμαχης ερώτησης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε οριστεί για τις 14.45, ωστόσο λόγω της εκδήλωσης για τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών ο κοινοβουλευτικός έλεγχος καθυστέρησε. Έτσι όταν ο κ. Κυρανάκης βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας για να απαντήσει στις ερωτήσεις, η κα Κωνσταντοπούλου απουσίαζε, με αποτέλεσμα ο Υπουργός να αποχωρήσει, Λίγα λεπτά αργότερα, η κα Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην αίθουσα και – έπειτα από συνεννόηση με το προεδρείο – ο Υπουργός επανήλθε προκειμένου να απαντήσει.

Τα πνεύματα ωστόσο οξύνθηκαν όταν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατήγγειλε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «παίζει θέατρο», κατηγορώντας την πως επιχείρησε να στήσει σόου, αρνούμενοι να βρεθεί στην αίθουσα κατά την προγραμματισμένη ώρα της ερώτησης. Οι δυο τους αντάλλαξαν δηλητηριώδη βέλη, με την κα Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί πως λέει «αισχρά ψέματα».

Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Εγώ ήμουν εδώ στον χρόνο στον οποίο είχαμε συμφωνήσει. Τώρα είναι η ώρα που οι δικοί σας υποστηρικτές θα δουν πόσο θεατρινισμό πόσο θέατρο παίζετε σε μια τέτοια υπόθεση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ και εσύ; Τι είχαμε συμφωνήσει;

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Βεβαίως. Δηλαδή μια ώρα πριν. Θέλω να ακουστεί καθαρά αυτό το οποίο συνέβη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε το συμφώνησα. Μιλήσατε μαζί μου; Λέει ότι μίλησε μαζί μου; Κύριε πρόεδρε λέει ότι μίλησε μαζί μου;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πού να το ξέρω εγώ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκείνος να απαντήσει.

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Πώς συμφωνούν κα Κωνσταντοπούλου 2 συνάδελφοι στη βουλή; Μέσω του προεδρείου δεν συμφωνούν;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια.

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Μέσω του προεδρείου συμφωνούν. Παρ' ότι παραδεχτήκατε μόλις ότι ήσασταν εντός κτιρίου. Το παραδεχτήκατε μόλις στην πρωτολογία σας. Θέλω να ακούσουν οι υποστηρικτές σας πόσο υποκρίτρια είστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρόεδρε διαψεύστε τον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εγώ τι να διαψεύσω;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συμφωνήσαμε μέσω ημών κάτι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς οι δύο όχι, γιατί δεν μιλήσαμε ποτέ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέει ότι συμφωνήσαμε ο ψεύτης. Πώς συμφωνήσαμε κύριε;

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Είστε πολύ καλή ηθοποιός. Είστε για Όσκαρ κα Κωνσταντοπούλου. Θα το πω να ακουστεί και παρακαλώ να σεβαστεί η συνάδελφος την απάντηση που με καλεί να δώσω στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είστε ικανή να το κάνετε; Είστε ικανή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε ψεύτης. Σας διέψευσε.

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Δεν με διέψευσε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ουδέποτε συμφωνήσαμε.

ΚΥΡΑΝΑΚHΣ: Κα πρόεδρε υπήρξε ένα δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων. Μία ώρα πριν. Θέλω να το ακούσει ο κάθε άνθρωπος που σας βλέπει για να καταλάβει πόσο θέατρο παίζετε. Συμφωνήσαμε να είμαστε εδώ πριν από μία ώρα. Εγώ ήμουν εδώ για να απαντήσω στην ερώτηση της πλεύσης και θα απαντήσω. Για όση ώρα βρισκόμουν εδώ αρνηθήκατε να έρθετε στην ολομέλεια, αρνηθήκατε να έρθετε στην ολομέλεια να το συζητήσουμε. Και όταν τελείωσα με τις ερωτήσεις, ενημέρωσα ότι είμαι εδώ 45 λεπτά και περιμένω. Όταν λοιπόν έφυγα από την αίθουσα ως δια μαγείας, η κα Κωνσταντοπούλου δια μαγείας, 5 λεπτά μετά, 6 για την ακρίβεια, εμφανιστήκατε στην αίθουσα. Και ήσασταν έτοιμη με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες να δημιουργήσετε ένα ψεύτικό σόου ότι δήθεν ο υπουργός αρνήθηκε να έρθει να απαντήσει στην ερώτησή σας. Κρυβόσασταν επί μία ώρα για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα θεατρινίστικο σόου για να μη ζητηθεί η ερώτηση γιατί αυτή είστε και σήμερα αποκαλύπτεστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αισχρά ψέματα αυτά που είπατε, εγώ βρισκόμουν στα δικαστήρια μέχρι τις 15.15 τις ελεεινές ψευδολογίες που χρησιμοποιήσατε ότι δήθεν ήμουν εδώ, και κρυβόμουν, γιατί να κρυφτώ; Εσείς κρύβεστε κύριε και τα μπαζώνετε όλα. Αυτοί είστε, με αυτό το πρόσωπο, εσείς ο υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, με αυτό το πρόσωπο λέτε ότι είπα ότι εγώ κρυβόμουν. Ντροπή. Αυτά που έχετε μάθει στην ομάδα αλήθειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.