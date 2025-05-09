Παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφη, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, η σύμβαση παραχώρησης για τη «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», σήμερα, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο αφορά σε οδικό άξονα μήκους περίπου 157 χλμ., ο οποίος καταλήγει ανατολικά στον Ανισόπεδο Κόμβο Χερσονήσου.

Επιπλέον, στο έργο Παραχώρησης προβλέπεται και η κατασκευή του τμήματος Κίσσαμος - Χανιά με δικαίωμα προαίρεσης και νέου κόμβου στην παράκαμψη Χανίων, που συνδέει τον Β.Ο.Α.Κ. με το αεροδρόμιο Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών κατά μήκος του Β.Ο.Α.Κ., καθώς και στις μελλοντικές προσθήκες τμημάτων, προαναγγέλλοντας τη χρηματοδότηση των μελετών μέχρι τη Σητεία, με εντολή του Πρωθυπουργού, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας:

«Ο Β.Ο.Α.Κ. ήδη υλοποιείται. Έχουμε ήδη δύο ενεργά μέτωπα από τον 'Αγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη, είναι το τμήμα του δημοσίου έργου, στο οποίο, χθες, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έκανε μία ακόμα αυτοψία, αλλά και το τμήμα ΣΔΙΤ από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Αυτά τα έργα είναι εργοτάξια, τα οποία Κρητικοί και οι επισκέπτες του νησιού ήδη τα βλέπουν. Σήμερα, όμως, το κεντρικό κομμάτι, τα 157 χλμ. της παραχώρησης θα προστεθούν σε αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο. Σε όλο το μήκος του, έχουμε 43 τουλάχιστον κόμβους, 23 σήραγγες, 89 γέφυρες.

Το κομμάτι της προαίρεσης από τα Χανιά και δυτικά μέχρι την Κίσσαμο θα προχωρήσει. Όπως και το κομμάτι ανατολικά, όπου έχουμε ήδη ώριμες μελέτες, μέχρι την Παχιά 'Αμμο και μπορώ να σας πω ότι με εντολή του Πρωθυπουργού θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες μέχρι τη Σητεία. Αυτό, μάλιστα, θα γίνει αμέσως, το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Δήμας εστίασε στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον Β.Ο.Α.Κ., κατά το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου. Όπως είπε:

«Τα τελευταία τρία χρόνια στον Β.Ο.Α.Κ. έχουν γίνει 38 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί. Αυτή είναι μία κατάσταση την οποία κανένας δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο. Στον Β.Ο.Α.Κ. θα εφαρμόσουμε πρωτοπόρα μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα εφήρμοσε με μεγάλη επιτυχία κατά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος».

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε ότι τα τελευταία έξι χρόνια έγιναν μεθοδικά οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να λειτουργούν, σήμερα, εργοτάξια σε δύο τμήματα του έργου: Χερσόνησος - Νεάπολη και Νεάπολη - 'Αγιος Νικόλαος, αλλά και να υπογράφεται, σήμερα, η σύμβαση για το μεγαλύτερο τμήμα: το Χανιά - Ηράκλειο.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Δήμας, δήλωσε:

«Τα έργα προφανώς είναι όλα συλλογικά. Θα ήταν αδικία, από τη δική μου πλευρά, αν δεν έλεγα ότι από το 2019 έως σήμερα, οι Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν εργαστεί όλες συστηματικά, ώστε να μπορέσουμε σήμερα να φτάσουμε εδώ πέρα. Προφανώς όλα αυτά γίνονται υπό την καθοδήγηση και τη διαρκή παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπογράφουμε τη σύμβαση».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος τόνισε:

«Σήμερα κλείνει ένας δύσκολος κύκλος και ξεκινά μία νέα μέρα — εξίσου απαιτητική, αλλά και αισιόδοξη. Ολοκληρώνεται μια μακρά και σύνθετη διαδικασία, γιατί το να καταλήξει ένα έργο από την ωρίμανσή του μέχρι τη συμβασιοποίησή του είναι μία υπόθεση χρονοβόρα και πραγματικά περίπλοκη, ειδικά όταν πρόκειται για ένα έργο παραχώρησης, όπως αυτό που συμβασιοποιείται σήμερα.

Ας αφήσουμε πίσω το παρελθόν και ας επικεντρωθούμε στο μέλλον. Ο Β.Ο.Α.Κ. αλλάζει την Κρήτη. Η Κρήτη με τον νέο Β.Ο.Α.Κ. θα είναι ένα διαφορετικό νησί. Ωστόσο, η διαδρομή μέχρι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι εύκολη. Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα υλοποιείται ως ενιαίο έργο ένας αυτοκινητόδρομος τόσο μεγάλου μήκους, και μάλιστα σε ένα νησί με υψηλή, εποχιακά έντονη, κυκλοφορία.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών. Η επιτυχία του έργου εξαρτάται από αυτήν ακριβώς τη συνεργασία. Ήδη πριν από τη συμβασιοποίηση, ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του νησιού — και αυτές θα συνεχιστούν. Είναι κρίσιμο να πορευτούμε όλοι μαζί, γιατί αυτό το έργο δεν ανήκει μόνο στην Κυβέρνηση, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Και είναι η ίδια η Κρήτη που θα συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Η διαβούλευση θα είναι συνεχής. Πολλά από τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών είναι λογικά και τα προσεγγίζουμε θετικά. Ήδη εργαζόμαστε με τους φορείς για να τα ενσωματώσουμε, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αυτό που χρειάζεται, επίσης, να γίνει κατανοητό είναι ότι η παραχώρηση δεν είναι απλώς μία εγκατάσταση ενός αναδόχου, ο οποίος θα δώσει ένα εξαιρετικό έργο και θα το λειτουργήσει με πραγματικά πρωτοφανή τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι και ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει και παράπλευρα οφέλη — συνοδά έργα, επεκτάσεις και υποδομές που ωφελούν την τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η εμπειρία από τις παραχωρήσεις — εμπειρία που αποδίδεται και στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σήμερα ξεκινά ένας νέος κύκλος. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η άμεση εγκατάσταση εργοταξίων σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Εργαζόμαστε εντατικά προς αυτήν την κατεύθυνση και σύντομα αυτό θα γίνει πράξη — όχι μόνο λόγω των χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά γιατί είναι αναγκαίο για να βρει η Κρήτη έναν νέο λειτουργικό ρυθμό.

Είμαστε σήμερα εδώ με χαρά, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, γιατί το εγχείρημα που ξεκινά μπροστά μας είναι μεγάλο. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, με την οποία όλες οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετώπισαν αυτό το έργο.

Εύχομαι στην Κρήτη να απολαύσει το έργο αυτό που ξεκινά σήμερα. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμα: στην Κρήτη έχουμε βρει τους πιο ώριμους και συνεργάσιμους συνομιλητές. Είναι κάτι που αξίζει να αναγνωρίσουμε. Και αυτή η συνεργασία θα είναι καθοριστική για την ταχεία υλοποίηση του έργου.

Καλή επιτυχία στο έργο!».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Ο Β.Ο.Α.Κ. μεταφέρει ταχύτερα την Κρήτη στη νέα εποχή. Προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη, τονώνει την κοινωνική συνοχή, ισχυροποιεί το αποτύπωμα της Κρήτης στον παγκόσμιο χάρτη.

Ένα έργο που δεν συνδέει απλώς τους νομούς της Κρήτης, αλλά αλλάζει τον χάρτη της Κρήτης. Ένας οδικός άξονας που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, που ενώνει τα κομμάτια ενός παζλ, το οποίο για δεκαετίες έμοιαζε με χαμένο παιχνίδι. Ένας δρόμος που θύμιζε τον γόρδιο δεσμό, ο οποίος λύθηκε, γιατί δουλέψαμε, κυρίως όμως διότι συνεργαστήκαμε όλοι μαζί.

Επιτρέψτε μου, κ. Πρωθυπουργέ, να πω ότι όλοι οι Κρητικοί μετρούν αντίστροφα μέχρι την ημέρα που ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης, η «ραχοκοκαλιά» που θα διατρέχει και τους τέσσερις νομούς, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση του νησιού.

Οφείλω, όμως, να τονίσω και να επαναλάβω: ο Β.Ο.Α.Κ. για την Περιφέρεια Κρήτης ξεκινά από την Κίσσαμο και φτάνει μέχρι τη Σητεία. Και πιστεύω ότι θα δώσετε αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορέσει πραγματικά να γίνει αυτό το έργο και είμαι βέβαιος ότι θα αναζητηθούν και οι απαιτούμενοι πόροι, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα των Σητειακών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας του Λασιθίου».

Εκ μέρους του παραχωρησιούχου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης σημείωσε:

«Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά - Ηράκλειο του Β.Ο.Α.Κ., όσο κι αν αυτό φαινόταν απίθανο. Γιατί ήταν απίθανο; Διότι η προθεσμία της 9ης Μαΐου, που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, ήταν εξαιρετικά ασφυκτική, καθώς κανονικά απαιτούνται δύο μήνες προετοιμασίας για να φτάσουμε στο στάδιο των υπογραφών. Παρόλα αυτά, η σημερινή ημέρα κατέστη εφικτή χάρις στο ξενύχτι όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, των υπηρεσιακών παραγόντων και των τραπεζών, τις οποίες ιδιαιτέρως ευχαριστούμε για τη συμβολή τους.

Πριν ακόμη γίνει ο διαγωνισμός, κι ενώ ήμασταν προεπιλεγέντες - όχι διαγωνιζόμενοι - είχε φανεί αδιέξοδο στο να ενταχθεί στο σύνολο της παραχώρησης το τμήμα Χανιά - Κίσσαμος. Βοηθήσαμε κι εμείς για να βρεθεί η νομική λύση εκείνη που θα επέτρεπε να ενταχθεί στον ήδη εξαγγελθέντα διαγωνισμό η προαίρεση Χανιά - Κίσσαμος, χωρίς να χρειαστεί η αναβολή ή η επαναδημοπράτηση του έργου.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τα στελέχη της εταιρείας μας - καταθέσαμε όχι μόνο την πιο ανταγωνιστική προσφορά, αλλά και την πιο άρτια.

Σήμερα ξεκινάει μια δύσκολη διαδρομή. Χρειάζεται συνεργασία όλων - πρώτα απ' όλα της κοινωνίας της Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και όλων των Αρχών - ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί το πολύ δύσκολο αυτό έργο».

Το έργο χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 592 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027. Το υπόλοιπο ποσό, σχεδόν, 1 δισ. ευρώ, είναι ίδια κεφάλαια και δάνεια.

Παρόντες ήταν επίσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και η Γενική Γραμματέας Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα.

