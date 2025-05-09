Μνημόνιο συνεργασίας για τη σύσταση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου, παρουσιάστηκαν τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η λειτουργία των οργανισμών DMMOs στην εθνική τουριστική στρατηγική. Επίσης, συζητήθηκε ο σχεδιασμός εφαρμογής του θεσμού στην Πελοπόννησο, εστιάζοντας στις ανάγκες της περιοχής και στις προοπτικές συνεργασιών για την υλοποίηση του Οργανισμού.

Η υπουργός Τουρισμού κατά την τοποθέτηση της τόνισε τη σημασία των DMMOs για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών προορισμών. «Η σύσταση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προορισμών και στην ανάδειξη νέων ταξιδιωτικών εμπειριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η δημιουργία των DMMOs αποτελεί πυλώνα της εθνικής τουριστικής πολιτικής, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο διακυβέρνησης του τουρισμού, στηριγμένο στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. «Αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί θεμέλιο για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελλάδα. Με προσήλωση προχωράμε προς την επίτευξη του στόχου μας, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ταυτόχρονη διάχυση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και τη δημιουργία εμπειριών με υψηλή προστιθέμενη αξία».

Το υπουργείο υλοποιεί το έργο της σύστασης και λειτουργίας των DMMOs με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσφέροντας υποστήριξη στους τοπικούς οργανισμούς μέσω μελετών και τεχνικής βοήθειας κατά τα πρώτα βήματα της λειτουργίας τους.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε ότι η σύσταση του DMMO «Visit Peloponnese» θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη συνέχεια στην υλοποίηση των τουριστικών πολιτικών της περιοχής. Επισήμανε πως η δημιουργία του οργανισμού θα ενισχύσει τις συνεργασίες μεταξύ τοπικών και εθνικών φορέων, θα προωθήσει τη συμμετοχικότητα και θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο.

Ο Οργανισμός «Visit Peloponnese» θα συμβάλει:

-Στην αποτελεσματική διαχείριση του προορισμού, μέσω του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

-Στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων και εμπειριών.

Στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας και ταυτότητας του τουριστικού brand της Πελοποννήσου.

-Στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του τουριστικού τομέα.

-Στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων marketing και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.

-Στην ενίσχυση συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού τομέα και τουριστικούς πράκτορες.

-Στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τις τουριστικές ροές και τις ανάγκες των επισκεπτών.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή της υπουργού, του περιφερειάρχη και εκπροσώπων των τοπικών φορέων, όπου συζητήθηκαν οι επόμενοι σχεδιασμοί για την υλοποίηση του DMMO και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την τουριστική αναβάθμιση της Πελοποννήσου.

