Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το φράγμα της Πλακιώτισσας, στη Μεσαρά της Κρήτης, έργο που παρέμενε ημιτελές επί πολλά χρόνια και πλέον ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για περαίωση σημαντικών υποδομών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων.

«Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2007 και χαίρομαι πολύ που επί ημερών μας το κυρίως φράγμα ολοκληρώθηκε και έχουμε πια και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε άμεσα στη δημοπράτηση των δικτύων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρδεύσουμε περί τα 30.000 στρέμματα παραγωγικής κρητικής γης.

Και είναι ένα μόνο από τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούμε στον τομέα της διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της Κρήτης. Χθες υπεγράφη η σχετική σύμβαση για το σύμπλεγμα των Μπραμιανών και έχουμε αναφερθεί εκτενώς και στα υπόλοιπα μεγάλα και μεσαία έργα τα οποία δρομολογούνται.

Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία, και με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, στο να ολοκληρώσουμε μια σειρά από μισοτελειωμένα μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία βρίσκονται σε όλη την επικράτεια, διότι είναι πραγματικά κρίμα ο Έλληνας φορολογούμενος να έχει δαπανήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, οι αγρότες να περιμένουν το νερό και τα έργα αυτά να είναι μισοτελειωμένα.

Το φράγμα της Πλακιώτισσας είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, πώς γρήγορα μπορούμε να πιάσουμε το νήμα, να λύσουμε χρόνιες εκκρεμότητες και ελπίζουμε να πληρωθεί σύντομα, να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός και οι βροχοπτώσεις. Μιλάμε για ένα μεγάλο φράγμα, 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο θα μπορέσει να εξασφαλίσει στους αγρότες μας πια ότι δεν θα χρειάζονται ούτε γεωτρήσεις ούτε άλλους τρόπους για να μπορέσουν να ποτίζουν τα χωράφια τους.

Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, ότι κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο αρδευτικό έργο, αυξάνεται πάρα πολύ και η ίδια η παραγωγικότητα των ιδιωτικών εκτάσεων που αρδεύονται. Και φυσικά επειδή εδώ η περιοχή είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να της εξασφαλίσουμε επαρκές νερό και αυτό θα κάνουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα πως δρομολογείται ολιστική μελέτη διαχείρισης των υδάτων της Κρήτης.

Το φράγμα βρίσκεται πλέον στην πρώτη φάση πλήρωσης, με στόχο την απρόσκοπτη ύδρευση περίπου 30.000 στρεμμάτων γης, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την απασχόληση και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Παράλληλα, έχει ήδη εκπονηθεί, με μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη αρδευτικών δικτύων.

Το φράγμα θα συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων της Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς τον χειμώνα υπάρχει ικανή ποσότητα νερού, προστατεύοντας έτσι την περιοχή και τους καλλιεργητές από τις συνέπειες της λειψυδρίας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός μετέβη στα Πεζά Ηρακλείου, όπου επισκέφθηκε την εκκλησία του χωριού και συνομίλησε με τον δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη και κατοίκους, οι οποίοι του προσέφεραν τοπικά προϊόντα.

