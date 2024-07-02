Με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ θα έχει συνάντηση στις 4 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των προκλήσεων της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονία. Αθήνα και Σόφια είναι έντονα ενοχλημένες από την προκλητική στάση τόσο της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, όσο και του πρωθυπουργού της γείτονος, Χριστιάν Μιτσκόσκι.

Θέμα παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζοντας πως εφόσον τα Σκόπια επιμείνουν στην ίδια κατεύθυνση θα ακυρώσουν επί του πρακτέου την ευρωπαϊκή τους πορεία.

«Ενημέρωσα, λοιπόν, τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γι’ αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατέστησα επίσης απολύτως σαφές ότι εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτή την γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη -αν όχι θα ακυρώσουν στην πράξη οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλισης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνά, προφανώς, μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, εν προκειμένω, και από τα δύο μέρη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Σόφια κατηγορεί τα Σκόπια για καταπάτηση των δικαιωμάτων της βουλγαρικής μειονότητας.



Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας επέκρινε έντονα την Τετάρτη τη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντας τις προθέσεις της ως «απαράδεκτες» επειδή αρνείται να τηρήσει διεθνείς δεσμεύσεις και συμφωνίες. Η σκληρή ανακοίνωση ακολουθεί τις δηλώσεις του Χριστιάν Μιτσκόσκι, που υποδηλώνει την επιθυμία να επαναδιαπραγματευτεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο με τη Βουλγαρία σχολιάζει πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.



Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ έχει καταγγέιλλει την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατηγορώντας την για απροθυμία να αναγνωρίσει την ύπαρξη βουλγαρικής ταυτότητας και γλώσσας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

