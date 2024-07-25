Στο φλέγον ζήτημα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τους ιδιώτες γιατρούς αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Βασίλη Χιώτη.

«Από τις 8 περιοχές που είχαμε προβλήματα με τους ιδιώτες γιατρούς, τουλάχιστον στις 7 το πρόβλημα λύνεται, καθώς απαντούν στην έκκλησή μας να βάλουν πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, βοηθώντας τα δημόσια νοσοκομεία. Μιλάμε, μεταξύ άλλων, για την Ξάνθη, τη Δράμα, την Κοζάνη, τη Σπάρτη, με το μείζον πρόβλημα να αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής στην Κω», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως στο νησί υπάρχουν 9 παθολόγοι.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του υπουργείου, σχολιάζοντας πως «ας κρίνει ο κόσμος αν έπαιξε ρόλο η διάταξη του υπουργείου για τη συνταγογράφηση, η οποία όμως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πλέον για όσους έβαλαν πλάτη». Επίπλέον, ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για την Κω, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με κανέναν γιατρό.

Πηγή: skai.gr

