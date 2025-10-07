Τα αδέσποτα άλογα των Ιωαννίνων

Του Νικόλα Μπάρδη

Έξω από το Ασβεστοχώρι Ιωαννίνων, στις βόρειες πλαγιές του βουνού Μεγάλη Τσούκα, υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 400 αδέσποτα άλογα. Και λέμε αδέσποτα και όχι άγρια, καθώς ανήκαν κάποτε σε ανθρώπους από γειτονικά χωριά, που μετά από χρόνια τα εγκατέλειψαν κι αυτά έφυγαν ελεύθερα πια στα γύρω βουνά. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της λειψυδρίας και σε αναζήτηση νερού, κατεβαίνουν από τα βουνά σε πιο ημιορεινές, κατοικήσιμες περιοχές. Αποτέλεσμα; Καθώς κατεβαίνουν σε αγέλες, περνούν μέσα από δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα, ειδικά τις νύχτες που δεν υπάρχουν φώτα. Κι αυτό δεν λαμβάνει χώρα σε μία απομακρυσμένη περιοχή του Νομού, αλλά μόλις 18 χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Ιωαννίνων!

Αυτά τα άλογα, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ντόπιων, αναπαράγονται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα, προκειμένου να επιβιώσουν αυτά και τα μικρά τους, να μπαίνουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να προκαλούν ζημιές με μεγάλο κόστος για τους αγρότες. Δίπλα στα χωράφια υπάρχουν γούρνες με νερό, οπότε πηγαίνοντας εκεί για να ξεδιψάσουν, μετά εισβάλλουν και στις καλλιέργειες. Σίγουρα τα ζώα αυτά δεν ευθύνονται άμεσα για αυτήν την εξέλιξη. Πρωτίστως ευθύνονται οι άνθρωποι που τα είχαν στην κατοχή τους, και που μετά τα εγκατέλειψαν στους γύρω ορεινούς όγκους. Τα άλογα ήταν λογικό κι επόμενο να προσπαθήσουν να βρουν νέους τρόπους επιβίωσης μέσα σε ένα οικοσύστημα που δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή.

Η όμορφη όψη των αλόγων να καλπάζουν ελεύθερα στα επιβλητικά βουνά των Ιωαννίνων, πέρα από μία κινηματογραφική εικόνα, ελλοχεύει και πολλούς κινδύνους. Αυτό επισημαίνει στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα και ο Σπύρος Κάραλης, ο οποίος επιστρέφοντας κουρασμένος από τη δουλειά του που βρίσκεται στα Γιάννενα, και μάλιστα μεσημέρι, λίγο πριν φτάσει στο χωριό έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του τα άλογα, διερχόμενα μέσα από τον κεντρικό δρόμο. Αυτός ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, αλλά το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρές ζημιές. Μία άλλη κοπέλα βίωσε κάτι ανάλογο, κινδυνεύοντας να χάσει τη ζωή της.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν έκκληση στην πολιτεία και σε αντίστοιχους συλλόγους να λάβουν άμεσα μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν αυτά τα ζώα, να τα καταγράψουν, αλλά και να ελέγξουν τους ραγδαίους ρυθμούς αναπαραγωγής τους. Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι τα Ιωάννινα, έκανε ένα οδοιπορικό στην περιοχή, από το Ασβεστοχώρι μέχρι την Κόντσικα και τον Περάτη, κατέγραψε μοναδικές εικόνες από τα άλογα της περιοχής και έδωσε τον πρώτο λόγο στους ντόπιους, που, απεγνωσμένα πλέον, ψάχνουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους.



